Una encuesta a lo Eladio y un ejercicio PICE con inteligencia, conocimientos y ética

Vamos cerrando julio con una colaboración de Eladio, un acertijando talentoso y amistoso. Y un PICE para refrescar las matema-neuronas que están quemándose con tanto calor, al menos por acá.

I

Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer, que es profesora de matemática:

¿Cantidad de hijos?

Tres.

¿Edades?

Bueno, el producto de sus edades es 40 y la suma es igual al número de la casa.

El encuestador se va pero al rato vuelve y le dice a la mujer:

Los datos que me dio no son suficientes.

La mujer piensa y le dice:

Tiene usted razón, la niña menor mama todavía.

Ahora sí. Ya sé las edades de sus hijos. Gracias.

Explique el razonamiento del encuestador y determine las edades.

II

Ejercicios de procesamiento con inteligencia, conocimientos y ética PICE

Estos ejercicios pretenden buscar un balance o compensación con aquellos que tienen una base matemática numérica.

Se conoce la redacción de una situación real y se pide que el acertijando valore dicha situación considerando todos los factores, buscando otros puntos de vista según los diferentes roles que intervienen en el suceso narrado, aplicando la inteligencia, el conocimiento y comportamiento social ético.

“En una parada de ómnibus bastante concurrida hay una muchacha de poco menos de 20 años con unos audífonos puestos, presumiblemente escuchando música bailable, ya que en varias ocasiones se movía cadenciosamente. Una anciana se le acerca para preguntarle qué estaba escuchando, y ella no le responde; le vuelve a preguntar dándole una palmadita en el hombro, y entonces se quita los audífonos y le pregunta: ¿abuela qué usted quiere? Te preguntaba sobre lo que estabas escuchando. Ella le respondió: eso no le interesa, yo puedo escuchar lo que desee, en definitiva no estoy molestando a nadie. Como era de suponer se formó el debate en aquella nutrida cola; y la joven se arrepintió profundamente de su comportamiento”.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!