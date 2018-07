Carlos Martí: La derrota, la pelota y el pueblo

Barranquilla.- Acostumbrado a no perder la calma ni rehusar cualquier entrevista, el director Carlos Martí accedió a conversar con la prensa cubana tras la cuarta victoria de nuestra selección en el torneo de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe sobre Nicaragua 11-3, la cual deja todo listo para una presumible lucha por el segundo lugar contra Colombia este domingo en el estadio Edgar Rentería.

Sus palabras, las primeras de un directivo del béisbol tras decir adiós a un título beisbolero más en la arena internacional, no llegaron complacientes ni justificativas. Emitió su opinión con respeto y reconoció que “la causa principal de no haber alcanzado el primer lugar fue la derrota contra Puerto Rico”.

Después de 36 años de la última derrota a nivel regional, en los juegos de La Habana 1982, ¿qué explicación encuentra usted para una de las medallas más esperadas por el pueblo?

“Desde la derrota contra Puerto Rico y al ver que ellos se fueron delante en la tabla de posición, quedamos claro que la única opción que era luchar por la medalla de plata, que nos da la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ese es el objetivo ahora.

En los dos últimos partidos (contra Dominicana y Nicaragua) la ofensiva ha cooperado a esa causa y estamos convencidos de que el último juego contra Colombia es el determinante para terminar segundos”.

¿Qué puede haber fallado en esos partidos contra Puerto Rico (1-8) y Venezuela (1-2)?

“La ofensiva. No se bateó. No hicimos carreras. En el partido contra Venezuela tuvimos dos o tres situaciones y no pudimos anotar las que hacían falta. Faltó el batazo oportuno en jugadores claves.

“Contra Puerto Rico perdimos con un roletazo a tercera y un fly al center field. Cosas del béisbol. Pero no estamos achacando nada de eso para justificar el revés. Luego vinieron las ochos carreras de los boricuas, pero si se hubiera consumado el tercer out con el roletazo a tercera, y Roel Santos, siendo un gran fildeador, no hubiera estado desacertado en esa jugada, sería otro juego. Ahí se perdió el campeonato, en ese juego contra Puerto Rico”.

¿Cómo lograr motivar ahora a un equipo para que luche por la plata cuando el objetivo era el oro?

“El equipo nunca ha perdido la motivación. Ha salido siempre alegre a jugar su béisbol. Veníamos por el primer lugar y eso es una cosa innegable. No obstante, sí quiero hacer una aclaración. En Cuba se dice muchas veces que este béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es de segunda línea y no coincido con ese criterio. Este es un beisbol de nivel, con la calidad que hay en nuestra área, la cual nuestro equipo ha demostrado que está a su alcance y puede ganar o perder con cualquiera. El hecho determinante fue no haberle ganado ese juego contra Puerto Rico”.

Guillermo Avilés tuvo que regresar a La Habana. ¿Qué pasó?

“Avilés tuvo problemas familiares graves, problemas con su esposa, y nos pidió regresar porque su estado anímico y disposición no era la mejor para jugar Y aceptamos. Se habló con la jefatura de la delegación y por eso regresó a La Habana ayer”.

¿Considera que esta era la formación ideal para ganar un campeonato como este?

“De acuerdo al trabajo que se hizo en los meses de preparación están los que mejor estuvieron. Algunos quizás hicieron el equipo a en Holanda, pero a partir de varios partidos preparatorios consideramos que aquí están los 24 mejores.

“Puede que falten algunos, pero en sentido general este equipo ha demostrado que tiene calidad para jugar este béisbol. Y vinieron motivados con la idea de ganar, pero no se pudo. Y no vamos a justificar nada. Este grupo pensamos que era el ideal para defender la bandera”.

¿El hecho de que los contratados hayan entrado en los finales influyó en algo?

“No. De los que estaban en el extranjero solo Yurisbel Gracial y Yordan Manduley fueron los últimos en entrar y han rendido muy bien. El resto sí pudo entrenar con nosotros en Cuba. Gracial lo ha hecho muy bien en el jardín derecho que no es su usual posición. El resto que se incorporó no creo que hayan influido en el team work porque han jugado muchas veces en una selección nacional. Si fueran a pedirme una causa de la derrota: no haberle ganado a Puerto Rico”

A partir de lo sucedido en este evento y en los más recientes, ¿no es hora de realizar un análisis más a fondo?

“Se está trabajando en Cuba con visitas a mejorar el béisbol. No es un secreto que hemos tenido una merma en cuanto a resultados internacionales en los últimos años. La Federación Cubana y el INDER están trabajando, pero considero que la clave es mejorar los torneos nacionales.

“Para que haya mejores resultados tiene que jugarse más pelota en Cuba en todas las categorías, independientemente de las deserciones y otras razones. Si en Cuba se juega más pelota en la base, en par de años tienen que salir los mejores resultados en el equipo grande”.

Para el último partido contra Colombia, Martí anunció a Freddy Asiel Álvarez, mientras ratificó que no moverá la alineación presentada en las dos victorias.