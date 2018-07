Marlies Mejías tras el oro en scracht: “Estoy muy feliz, necesitaba esta confianza”

Cali, Colombia.- «Estoy muy feliz, necesitaba un poco de confianza», expresó a JIT Marlies Mejías, la cubana que dio al ciclismo la segunda medalla de oro al ganar hoy la carrera de grupo denominada Scratch en el inicio de la pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño.

«Hace tiempo no competía por situaciones de enfermedad y no había tenido competencias este año, por eso estoy muy contenta por esta medalla para mi país», dijo luego de entrar con el brazo en alto tras dar 40 vueltas al óvalo, o sea 10 kilómetros con un único sprint final.

«Deseo mandarle un beso a mi mamá y a mi abuela que estaban esperando este resultado, que las amo mucho y a todo el pueblo cubano que esperen más del ciclismo, que vamos a dar más medallas de oro», aseguró quien hace cuatro años en la cita de Veracruz se convirtió en la reina por sus cinco títulos, uno de ellos en la ruta individual.

Marlies cumplió al pie de la letra las orientaciones de su preparador Leonel El Chino Álvarez, marcó en el grupo, controló a las que venían a su rueda, pero sin atacar; necesitaba llegar a la meta para el embalaje final con todas las fuerzas teniendo en cuenta que ya había corrido y fuerte con la cuarteta de persecución, que realizó el mejor tiempo y discutirá oro mañana contra Colombia.

Comentó que como le va bien en los sprines todo el tiempo se cuidó de rivales bastante fuertes y peligrosas que fueron precisamente las que debieron conformarse con las medallas de plata y bronce, en este orden, la mexicana Lizbeth Salazar y Teneil Campbell, de Trinidad y Tobago.

«El objetivo era no desesperarme y así no me desgastaba, ya que me había esforzado bastante en la persecución por equipos, y llegó el final, antes tuve un pequeño percance con la trinitaria, que me botó para la parte de arriba del peralte pero no me rendí y me lancé hacia la meta, lo demás lo viste», reseñó la joven pedalista que entró con su brazo derecho en alto, tal fue su seguridad en el triunfo.

Sobre el trabajo de equipo en la persecución en esta misma apertura, en que en las últimas vueltas se rezagó la Domínguez y tuvo que asumir la pequeña Maylin Sánchez el tercer lugar de la escuadra detrás de Arlenis y ella, la propia Marlies aseguró que «ya los motores están calientes, Yudelmis mañana va a estar perfecta y vamos a correr como es y obtener los resultados que espera nuestro pueblo».

Marlies recibió su primera presea, pero es la segunda de la disciplina, pues la primera de Cuba la aportó Arlenis Sierra en la contrarreloj individual de ruta. La colgó a su cuello el Dr. C. Antonio Becali Garrido, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, presente en el velódromo junto a otros miembros del consejo de dirección del organismo deportivo, así como glorias del deporte.

