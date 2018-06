Conceden libertad provisional a miembros de La Manada, condenados por abuso sexual

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven de Madrid durante los Sanfermines de 2016 con el voto particular en contra de unos los tres magistrados, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes jurídicas.

El tribunal ha adoptado esta decisión cuando está a punto de vencer el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional, si bien cumplido este periodo la ley contempla la revisión de cara a su posible ampliación hasta cumplir la mitad de la condena.

De este modo, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que permanecen en la cárcel de Pamplona, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, que se encuentran en la prisión de Alcalá Meco, podrán recobrar la libertad en las próximas horas, ya que su excarcelación provisional se hace efectiva de manera casi inmediata.

La decisión se ha adoptado por el mismo tribunal que les condenó con el voto a favor de dos de los magistrados y en contra de uno de ellos. Cabe recordar que los cinco integrantes de La Manada fueron condenados con los votos del presidente del tribunal, Francisco José Cobo, y Raquel Fernandino, y el rechazo del magistrado Ricardo González, que emitió un polémico voto a favor de su absolución.

La vista para decidir si se adoptaba la decisión de su puesta en libertad provisional o no tuvo lugar el pasado lunes a la vista de que el 7 de julio vencía el plazo de dos años establecido por la ley para la prisión provisional. Además, las defensas de los cinco acusados habían reclamado la excarcelación provisional a la espera de que el caso llegue al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que debe posicionarse sobre los recursos que han presentado todas las partes.

Las previsiones apuntan a que este tribunal abordará los recursos en septiembre o octubre, si bien, sea cual sea su resolución, el caso llegará con casi toda seguridad al Tribunal Supremo, ya que las partes han confirmado que agotarán las vías judiciales.

Los integrantes de La Manada recobrarán la libertad después de que el mismo tribunal que ahora decreta su excarcelación rechazara hasta en tres ocasiones su puesta en libertad provisional alegando riesgo de fuga y de reiteración delictiva con el voto particular en contra de González.

La primera ocasión fue en julio de 2017 cuando la Sección Segunda rechazó esta medida con un voto particular discrepante que abogaba por su puesta en libertad con una fianza de 6.000 euros y otras medidas complementarias. La segunda negativa tuvo lugar en septiembre de 2017 cuando la Audiencia de Navarra desestimó los recursos de súplica ante la proximidad del juicio. Finalmente, en noviembre del pasado año, nada más concluir el juicio, el tribunal desestimó la petición de las defensas de su puesta en libertad.

Ahora, el tribunal estima que no se dan estas circunstancias de riesgo de fuga y reiteración delictiva y decide su puesta en libertad. Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados a nueve años de prisión, unas penas muy por debajo de las solicitadas por la Fiscalía y las diferentes acusaciones, que planteaban entre 22 y 25 años de prisión. El tribunal descartó el delito de agresión sexual al no mediar violencia en una sentencia que levantó una ola de indignación social y que ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. El fallo también fue recurrido por las defensas, que aseguran que se trató de relaciones sexuales consentidas.

Lea más:

(Tomado de El Confidencial)