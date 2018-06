Las diez mejores frases del día en la Copa Mundial de fútbol Rusia 2018

Hablan los jugadores, hablan los entrenadores, hablan los aficionados y los periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

– “Ya les dijimos que no hay manera de que los dejen entrar con gallinas vivas” (el ministro de Turismo de Kaliningrado, Andrei Yermak, sobre la prohibición que tienen los hinchas nigerianos de entrar en el estadio con gallinas, su tradicional amuleto).

– “Sé que ‘El Pato’ (Carlos Sánchez) tiraba ahí, pero no sé cómo salté y cómo le pegué” (José María Giménez salvó a Uruguay en el debut con un cabezazo en el último minuto).

– “Creo que somos distintos, tenemos otro estilo, y vamos a demostrar que si estamos unidos vamos a lograr todo. Si a alguien le sorprende esto no conoce a la selección islandesa” (el seleccionador de Islandia, Heimir Hallgrimsson, antes del primer partido de su país en la historia de los Mundiales).

– “Griezmann es un tipo que se sentaría encima de un cactus para llamar la atención” (un usuario de Twitter sobre el polémico film de 30 minutos en el que Antoine Griezmann anunció que seguiría en el Atlético de Madrid).

– “Me preguntan si será mi última Copa del Mundo y no lo sé. No me lo planteo ahora. Seguramente dependerá de cómo nos vaya este mes, de cómo terminemos en el torneo” (Lionel Messi, el crack de Argentina, en una columna en el diario “La Nación”).

– “Todos son muy amables con nosotros. Los rusos nos apoyan, ni idea por qué. Tal vez porque tengo una novia rusa” (el capitán nigeriano John Obi Mikel ante la consulta si había vivido escenas de racismo en el Mundial).

– “Si hay que defenderse durante 89 minutos, ¿qué hay de malo en ello? Con un minuto o con un segundo (por jugar) siempre teníamos la misma idea en mente: ganar” (el portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, tras la agónica victoria de su equipo sobre Marruecos).

– “Nos deja una sensación un poco rara porque lo dejamos escapar después de darlo vuelta” (el español Diego Costa tras el empate 3-3 ante Portugal, después de remontar dos veces y sufrir la igualdad cerca del final).

– “No podemos caer nunca en el exceso de confianza. Eso te lleva a cometer errores” (el colombiano Abel Aguilar, ante el temor de subestimar a Japón en el primer partido del Mundial).

– “Los argentinos son más clásicos (que los peruanos), más europeos, y no me pidieron que no los tiñera. No fue un cambio de look, sino un recorte” (Antonio de la Fuente, el estilista peruano que comparten los futbolistas de Perú y de Argentina durante el Mundial).

