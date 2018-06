Inauguran en Argentina exposición fotográfica “Fidel es Fidel”

Una exposición con imágenes tomadas por el fotógrafo cubano Roberto Chile al líder histórico Fidel Castro, se exhibe a partir de este jueves en Rosario, Argentina, ciudad natal del Che, a 90 años del natalicio del guerrillero.

Inaugurada la víspera en el Centro Cultural Atlas, la muestra Fidel es Fidel quedó abierta al público en una velada que contó con la presencia del héroe cubano y luchador antiterrorista Antonio Guerrero.

En la jornada, donde no faltaron anécdotas y recuerdos, Guerrero, uno de los cinco luchadores que estuvo en cárceles de Estados Unidos por defender a su país de actos terroristas, llamó a continuar el legado del Che y de Fidel y transmitirlo a las nuevas generaciones.

Emocionado por estar por vez primera en la tierra de Ernesto Che Guevara para su onomástico 90, el héroe de la isla caribeña significó que este gran hombre universal fue más allá de las fronteras para combatir las injusticias.

Los hombres pueden morir, lo que nunca mueren son sus ideas, sus huellas y los hechos que nadie puede borrar, destacó Guerrero tras señalar que el Che fue consecuente con lo que vivió e hizo, hasta entregar su vida por los humildes.

Atravesó este continente hasta llegar a un país donde germinó su semilla de revolucionario, subrayó el luchador antiterrorista quien recordó que murió a la edad de 39 años, la misma que él tenía cuando fue encarcelado en Estados Unidos.

En su charla con los presentes, Guerrero remarcó que hoy no hay nada posible si no hay unidad, si no nos unimos y no somos solidarios, dijo.

Por otra parte recordó aquellos oscuros momentos que vivió junto a sus compañeros de causa (René González, Fernando González, Gerardo Hernández y Ramón Labañino), sobre todo el primer día que lo arrestaron, en 1998.

Aquella primera noche, relató, en ese pedacito de celda donde estuve los primeros 17 meses, pensaba en el Che, en José Martí, quien murió a los 42 años, y en esos tantos hombres que derramaron su sangre.

Durante la apertura de la muestra fueron proyectados dos documentales, uno de ellos sobre la visita de los Cinco, como se les conoció a los luchadores antiterroristas cubanos, a La Higuera, Bolivia, donde fue asesinado el guerrillero heroico.

En la velada también estuvo presente el entrañable amigo del Che y compañero en su primer viaje en motocicleta, Calica Ferrer, quien recordó a Ernesto, como lo llama, y señaló que quizás no llegue al 2028, cuando se cumplen 100 años del nacimiento del Che. Pero, dijo, sé que estaremos por ahí, el, Alberto Granados y yo, en otro planeta, preparando algún viaje.

La exposición forma parte de un amplio programa de actividades para conmemorar el 90 cumpleaños del Che. Dos días después sesionará aquí el XVI Encuentro de Solidaridad con Cuba, al que asistirán delegados de varios países de la región.

(Con información de Prensa Latina)