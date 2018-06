Cubana de Aviación realiza ajustes en sus servicios de vuelos nacionales

Cubana de Aviación S.A informó que se realizaron ajustes a horarios y frecuencias de los vuelos nacionales programados. Así mismo se dio a conocer que se cancelan los vuelos con destino a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y Guantánamo.

Según directivos de la entidad, se mantienen las dos frecuencias diarias de los vuelos Habana- Gerona- Habana en los horarios habituales, ajustándose los mismos los martes, con salida del primer vuelo a las 9 y 40 am y los miércoles, con salidas a las 7:05 am y 11:40 am.

También se modifican los vuelos Habana -Santiago- Habana y Habana- Holguín- Habana a una frecuencia diaria en el horario de la tarde, excepto los sábados que no se realizarán vuelos a estos destinos. De igual modo el vuelo Habana- Baracoa- Habana se ajusta a una operación semanal los martes en el horario habitual.

A los pasajeros con espacio reservados que por la cancelación de los vuelos no puedan efectuar su viaje, se les realizará el reembolso del valor del boleto aéreo en las Oficinas de Venta. Las personas tendrán hasta un año a partir de la fecha de adquisición para realizar esta operación.

No obstante, la aerolínea informará oportunamente sobre las posibles restablecimientos de vuelos y rutas.