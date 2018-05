“No olvidaremos”, recordatorio inquebrantable del legado racista en Estados Unidos

El famoso artista de hip-hop Kanye West generó controversia esta semana al afirmar en una entrevista con el medio TMZ, un sitio web de noticias sobre las celebridades: “Cuando oyes hablar de que la esclavitud duró 400 años… ¿400 años? Parece una elección”.

Un productor de TMZ llamado Van Lathan enfrentó de inmediato a West fuera de cámaras:

“Creo que lo que estás haciendo ahora mismo es no pensar. Y el motivo por el que creo esto, Kanye, es porque tienes todo el derecho a opinar, tienes todo el derecho a creer lo que quieras, pero existe un mundo real, hay hechos y consecuencias reales detrás de todo lo que acabas de decir. Mientras tú haces música, eres un artista y vives la vida que te has ganado por ser un genio, el resto de nosotros en la sociedad tenemos que enfrentar amenazas contra nuestras vidas. Debemos enfrentar la marginación que proviene de esos 400 años de esclavitud que, en tu opinión, fueron una elección de nuestro pueblo. Sinceramente, estoy decepcionado, estoy consternado y, hermano, creo que me siento extremadamente herido por el hecho de que te hayas convertido en algo que, para mí, no es real”.