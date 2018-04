Seis mujeres de la política puertorriqueña denuncian juego mediático contra los intereses del pueblo boricua.

El pronunciamiento conjunto de seis prominentes mujeres de la política puertorriqueña, contra el desgobierno y la Junta de Control Fiscal impuesta, llama la atención pública ante el abandono que sufre el pueblo caribeño.

Este Lunes 2 de abril de 2018, Carmen Yulín Cruz Soto, María de Lourdes Santiago, Alexandra Lúgaro, María de Lourdes Guzmán, Wilma Reverón Collazo y Mariana Nogales, declararon que el “Gobierno y la Junta de Control Fiscal están enfrascados en un juego mediático que atenta contra los intereses del pueblo de Puerto Rico, generando además una proyección tergiversada de lo que ocurre en el país”.

Las también líderes de opinión enfatizaron: “Más allá de sus aparentes y momentáneas diferencias, ambos insisten en ignorar el consenso que existe entre miles de puertorriqueños para demandar la derogación de PROMESA, la eliminación de la Junta de Control Fiscal, la auditoría de la deuda pública y la no aplicación de las leyes de cabotaje de la Ley Jones y el Merchant Marine Act. Ante todo, para exigir la negociación de una relación política y económica entre Puerto Rico y Estados Unidos que sea no colonial y no territorial. Es imperativo que se escuchen otras voces que representen ese amplio consenso, y nos disponemos a asumir esa responsabilidad. A esos efectos estaremos solicitando audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, y en otros foros que puedan contribuir a ampliar el entendimiento sobre la realidad de nuestro país”.

Las seis mujeres convocaron entre sí más de 300,000 votos en las pasadas elecciones de 2016, favorecen la descolonización y la soberanía de Puerto Rico; refiere la periodista Wilda Rodríguez en su página de Facebook, de quien surge la iniciativa. Todas, insiste, “pusieron a un lado sus diferencias electorales para unir sus voces por el país”.

Se trata de la vicepresidenta y candidata en el 2016 a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago; la co presidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y delegada a organismos internacionales, Wilma Reverón Collazo; la presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y candidata en el 2016 a la Comisaría Residente, Mariana Nogales; la candidata independiente a la gobernación en el 2016 Alexandra Lúgaro; y la presidenta y candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán, y la funcionaria electa y alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Al margen del panorama electoral, fortalecen una agenda común a favor del pueblo puertorriqueño, abandonado a su suerte tras el Huracán del 20 de septiembre de 2016. La respuesta tardía, la apatía y la negligencia ante las urgentes necesidades de la población, por parte de la Administración colonial norteamericana, fortalecen el plan macabro de desmembramiento social y privatización de los principales puntales de la cultura y la educación puertorriqueña.

Aparentemente a la deriva, navega la isla. Sin embargo, las cuerdas están bien tensas, o mejor dicho, los tentáculos de la Junta de Control Fiscal hecha en Estados Unidos, para cobrar intereses al pueblo. Combina perfectamente el Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, a nombre del Partido Nuevo Progresista en el tira y encoje de un juego mediático, que quizá confunde a ilusos, pero no a estas seis mujeres, ni a sus atentos seguidores.