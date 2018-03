Medidas diplomáticas de May son “inaceptables”, dice Rusia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó este miércoles que las medidas diplomáticas anunciadas por la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, contra el Gobierno de Moscú son “inaceptables”, “injustificables” e “indignantes”, en referencia al caso del envenenamiento del doble espía en territorio británico, Serguéi Skripal.

Mediante un comunicado divulgado en la página oficial del ente, la diplomacia rusa precisó que “toda la responsabilidad por el deterioro de las relaciones entre Rusia y el Reino Unido descansa en las actuales autoridades británicas”, al tiempo que reiteró que su país no tiene relación alguna con el envenenamiento de Skripal.

Estas declaraciones fueron dadas después de que la autoridad británica anunciara la expulsión de 23 diplomáticos rusos, la suspensión de todos los contactos de alto nivel entre ambos países, así como la ausencia de algún mandatario o representante de la familia real británica en el Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en el país euroasiático en junio.

Según May, Rusia no ha proporcionado una argumentación “creíble” sobre el caso, ni tampoco ha aclarado, como le pidió Londres, “por qué cuenta con un programa de armamento químico contraviniendo la legislación internacional”.

Medios británicos no trabajarán en Rusia si Londres cierra RT

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que su país no tiene relación con el envenenamiento, y que considera inaceptables las acusaciones sin pruebas. Asimismo, aseguró que su país no aceptará “ultimatums”, en referencia al anuncio que hizo May de que el Gobierno ruso tenía “dos días” para dar una explicación sobre lo acontecido.

El pasado lunes, la primera ministra británica, Theresa May, dio al Gobierno ruso dos días para dar una explicación luego de culpar a Moscú de estar detrás de la acción.

(Tomado de TeleSur)