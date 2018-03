Piedras que se convierten en animales y en arte

Inspirada en las formas naturales de cada canto, Akie Nakata, las transforma en encantadoras pinturas de animalitos. El mimo y detalle con el que las hace es tal, que es difícil no confundirlas con animales reales.

Tenemos que remontarnos a la infancia de la artista para conocer el origen de esta afición. Pues a Akie desde siempre le encantó coleccionar las piedras que se iba encontrando por la calle.

Sin embargo, no fue hasta el año 2011 cuando comenzó a realizar sus piezas. Todo arrancó el día que paseando por el río encontró una guijarro con forma de conejo, esa fue su primera intervención.

Éste es su funcionamiento habitual, Akie cree que cada canto tiene su propia figura destinada y no a la inversa. He aquí el punto de partida del meticuloso trabajo en el que la artista se plantea preguntas tan minuciosas como: ¿Estoy posicionando la columna vertebral en el lugar correcto?, ¿se siente bien?, ¿estoy forzando algo que no va en armonía con la forma de la piedra?. Esto nos da una pista de la cuidada técnica con la que se producen estas piezas.

Gatos, perros, lechuzas, osos… cualquier animal es susceptible de ser parte del arte de Akie Nakata. Su técnica es la pintura acrílica y solamente cuando Akie siente que los ojos del animal están vivos lo da por concluido.

Hay algo de espiritual en la labor de la japonesa, pues a pesar de que las piedras no son un organismo vivo siente “que son testigos en silencio del paso de los milenios”, por eso las pinta mientras las sostiene en la mano e incluso habla con ellas.

Y espera que así sea con las personas que las adquieran, que las valoren más allá de ser simples piedras, como parte de la tierra de la que todos venimos y con el valor de la historia que acumulan los objetos con muchos años de historia.

Imágenes de las figuras creadas por la artista japonesa

(Tomado del inglés en My Modernmet)