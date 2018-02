Tiroteo en la Florida: “Mamá, tengo tanto miedo” (+ Fotos y Video)

El autor de la masacre en una escuela secundaria de Florida, Estados Unidos, donde murieron 17 personas y 15 resultaron heridas, comparecerá hoy ante los tribunales y pudiera ser condenado a muerte tras un largo proceso judicial.

Nikolas Cruz, responsable de este tiroteo que tuvo lugar el miércoles en dicho centro educacional de la localidad floridana de Parkland, condado de Broward, enfrentará 17 cargos de asesinatos premeditados y no tiene posibilidad de fianza, según fuentes policiales.

Cruz utilizó un fusil de asalto AR-15 que puede adquirirse prácticamente en cualquiera de las principales tiendas que se dedican a la venta de armas de fuego sin mayores restricciones.

Al referirse a este asesinato masivo, el presidente Donald Trump dijo que el sospechoso de esta acción es un enfermo mental, criterio que expresó después que sus asistentes tuvieron que insistirle en que lo hiciera ante el impacto del hecho en la opinión pública.

Trump lamentó a través de la red social Twitter el “terrible” hecho y dijo que “ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense”.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de febrero de 2018