Abogado de Trump admite que pagó 130 mil dólares a actriz porno

Michael Cohen, uno de los abogados particulares de Donald Trump, aseguró este martes que él pagó con su propio dinero a la estrella porno Stormy Daniels -cuyo nombre real es Stephanie Clifford-, quien aseguró haber tenido un ‘affair’ con el hoy presidente estadounidense en el 2006.

Se trata de la primera vez que el abogado del mandatario admite un rol en el pago a la actriz, en lo que él califica como “una transacción privada”.

“Ni la Organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con la Sra. Clifford, ni tampoco me reembolsaron el pago, ni directa ni indirectamente”, dijo Cohen en un comunicado al diario The New York Times.

“El pago a la Sra. Clifford fue legal, y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie“, agregó.

En enero pasado, el diario The Wall Street Journal publicó que Cohen pagó a la estrella porno Stormy Daniels 130.000 dólares un mes antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que guardara silencio sobre un encuentro sexual supuestamente mantenido en 2006 con Donald Trump.

La Casa Blanca calificó la historia como “viejas versiones recicladas” y Cohen publicó un comunicado firmado por Stormy Daniels en el cual la actriz negaba haber mantenido una relación con el hoy presidente y calificaba de falsas las informaciones de que recibió un pago por su silencio.

La actriz emitió a finales de enero un comunicado propio en el que sostuvo que la supuesta aventura con Donald Trump nunca ocurrió, pero puso en duda esa misma negación apenas unas horas después durante una aparición en el programa “Jimmy Kimmel Live!” de la ABC, diciendo que no sabía de dónde salió el comunicado y cuestionando si la firma en la misiva era suya.

No obstante, tanto el abogado de Stormy Daniels, Keith Davidson, como la vocera Gina Rodríguez dijeron después que ella se apegaba a la negación escrita.

Michael Cohen no respondió el martes si el Trump sabía que realizó el pago o las razones por las cuales lo hizo. Tampoco aclaró si realizó pagos similares a otras personas a lo largo de los años.

(Con información de El Comercio)