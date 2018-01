La Avioneta “sobrevuela” Holguín

El pelotero santiaguero Reutilio Hurtado valora la posibilidad de comunicarse con las autoridades beisboleras de la provincia, a fin de jugar su Serie Nacional número 22 con Los Cachorros, es decir, la contienda 58 de esos clásicos.

Alejado de los terrenos como jugador en las dos últimas temporadas – en la 56 fue manager de Las Avispas –, Hurtado declaró a ¡ahora! que hace algunos días había dicho que también barajaba la opción con Industriales, pero la cercanía de nuestro territorio y la entrega y disciplina de los discípulos de Noelvis González le hicieron inclinarse por la variante holguinera.

La Avioneta, como también se le conoce a este atleta por su peculiar manera de correr las bases tras un jonrón, subrayó que, a sus 42 años, mantiene una preparación física y niveles de entrenamiento adecuados, cuyo estricto cumplimiento le posibilita conservar un peso corporal idóneo. Recordó el cariño de la afición holguinera hacia su persona, cuando reforzó a los de aquí en las campañas 54 y 55, y destacó sus magníficas relaciones con la dirección actual del conjunto.

“Todo dependería de la determinación del Partido, el Gobierno y el INDER de Holguín, además de la acogida del pueblo, mi mayor preocupación porque este es un valioso termómetro. A mí me hace falta ahora jugar. Ya tengo la carta de liberación y otros documentos que se necesitan para trasladarme. De hecho, el año pasado estuve muy cerca de entrenar con los holguineros en busca de un puesto, pero en Santiago de Cuba me hicieron cambiar de idea, pues los máximos dirigentes de mi provincia no consideraban correcto el enfrentarme a mi antiguo equipo”, resaltó.

El otrora centerfield de los planteles santiagueros expresó que de otros territorios han mostrado interés en sumarlo, mas está en disposición de sentarse y conversar junto a los directivos de la pelota en Holguín. Aunque es atinado mencionar: al desechar la posibilidad de ir hacia La Ciudad de los Parques, en 2017, le propusieron esperar por una colaboración deportiva en el exterior, a través de Cubadeportes, la cual no se ha materializado hasta la fecha.

De concretarse su aparición con Los Cachorros, se daría un caso curioso en nuestras Series Nacionales, ya que nunca un exmentor ha retornado como beisbolista. Hurtado se ha desempeñado en 21 temporadas nacionales y ha sido campeón en seis oportunidades, y dos Copas Revolución – todas con Las Avispas. Es el máximo jonronero de “grand slam” de Cuba (21) y ha disparado 252 cuadrangulares, mil 697 jits y 338 dobles. Supera el millar de carreras impulsadas y anotadas.

Sobre La Avioneta, Noelvis González, director de la novena holguinera, opinó que es un deportista muy entregado y disciplinado, además de una figura establecida, por lo que, si se concretara su interés, se evaluaría la propuesta.

Sin embargo, aclaró la condición de que el “indómito” tome parte en la Serie Provincial nororiental, porque ese es uno de los requisitos que reglamenta el Inder acá, para poder vestir el uniforme holguinero en la venidera Serie Nacional.

Son varios los ejemplos de peloteros santiagueros que han representado a Holguín en la pelota cubana: Ernesto Martínez, Medardo Barrera, Luis Danilo Larduet, Vladimir Caballero, Miguel Moya, Edilse Silva, Juan y Yéison Pacheco, Michel Gorguet y otros. Alrededor de unos 40 jugadores de otras provincias – incluyendo los refuerzos – han defendido la causa canina.