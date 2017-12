Atlético de Madrid denuncia al Barcelona ante la FIFA por “el caso Griezmann”

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) recibió oficialmente la denuncia que interpuso el Atlético de Madrid al FC Barcelona por intentar el fichaje del futbolista francés Antoine Griezmann sin contar con el club colchonero.

“Hemos recibido una denuncia del Atlético de Madrid sobre el caso de Griezmann”, señaló un portavoz del organismo mundial. Griezmann renovó en junio con la entidad rojiblanca hasta 2022 y según las normas de la FIFA los clubes no pueden contactar con jugadores de otros equipos hasta seis meses antes del vencimiento de su contrato.

La denuncia llega porque a la entidad rojiblanca le consta que han existido contactos con el entorno de Griezmann, un jugador que tiene contrato en vigor. Uno de los factores a los que se agarra el Atlético en su denuncia es la integridad de la competición. Desde el estadio Metropolitano consideran que el hecho de que el Atlético esté compitiendo por la LaLiga -el Barça va primero, pero los rojiblancos están en la segunda posición- hace estos contactos signifiquen un claro factor de desestabilización.

También las palabras de Guillermo Amor fueron un factor decisivo. El director de Relaciones Institucionales no negó una supuesta reunión entre el presidente del los culés, Josep Bartomeu y la familia de Griezmann, lugar 18 en la votación del último Balón de Oro y tercero en 2016.

En el FC Barcelona niegan este contacto y aseguran que no han negociado con el jugador, de modo que no se ha cometido ninguna irregularidad. Lo cierto es que si termina prosperando el club azulgrana se podría enfrentar a una sanción, hasta el momento no precisada.