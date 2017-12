Celebra Argentina contracumbre como “alternativa y resistencia al libre comercio”

En paralelo a la 11 conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, desde este domingo hasta el miércoles tendrá lugar la Semana Global de Acción Contra OMC. Se trata de una alianza entre organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas y estudiantes que llevarán adelante hasta el 13 de diciembre la Cumbre de los Pueblos con asambleas talleres, encuentros, actividades artísticas y marchas. Los une la búsqueda de alternativas y resistencias al libre comercio.

Hoy se realizó en la plaza de los Dos Congresos un festival con bandas y poesía. También, discursos de Nora Cortiñas -Titular de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora-, María Isabel Huala- la mamá de Facundo Jones Huala-, y Melike Yasar, integrante del movimiento de mujeres kurdas.

Mañana, de 9.30 a 18, las actividades continúan en el Foro y la Asamblea Feminista Frente al Libre Comercio, dos espacios que reunirán a mujeres, personas lgbti, migrantes, refugiadas, afrodescendientes, indígenas y feministas frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El punto de encuentro es la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La idea del Foro es construir una agenda interregional y global, con espacios de debate sobre los impactos del libre comercio desde una óptica feminista. Se hablará de: las tramas de la violencia económica; las implicancias de la apertura comercial en las condiciones de vida y alternativas de base para el cambio; los efectos del libre comercio en el mundo del trabajo.

¿Por qué la reunión ministerial de la OMC es tema de debate para el movimiento de mujeres? Florencia Partenio, de Dawn (Development Alternatives with Woman for new Era), responde: “Las reformas que busca implementar el gobierno de Mauricio Macri giran en torno a las garantías que requieren las grandes transnacionales para seguir obteniendo ganancias. Los pisos de precarización de la vida se edifican sobre las actuales reformas laborales, previsionales y tributarias. Y esas reformas van a impactar fuertemente sobre las mujeres y otras feminidades, quienes están sobre-representadas en los peldaños de la precariedad, el desempleo y el trabajo no registrado”. Patricia Laterra del Espacio de Economía Feminista de la SEC (Sociedad de Economía Crítica) agrega: “Las negociaciones que impulsa la OMC y los impactos de los tratados de libre comercio e inversión terminan reforzando la división internacional del trabajo y la misma división sexual y racial del trabajo”.

Luciana Gioto, del Espacio Confluencia Fuera OMC, contó a Página12 que entre las casi dos mil personas que participaron del festival de hoy hubo representantes de algunas de las organizaciones que quedaron desacreditadas de la cumbre del OMC. “Integrantes de la Fundación Efecto Positivo, por ejemplo, a quienes le quitaron la acreditación para estar en la reunión ministerial de la OMC, se vinieron con nosotros”. Sally Burch, periodista feminista, directora de la Agencia Latinoamericana de Información y uno de los nombres de la lista negra del gobierno que fue deportada, venía a participar de actividades de esta contracumbre. Muchas de las invitadas al Foro, las asambleas y otras actividades relacionadas vieron rechazadas sus visas o fueron demoradas e interrogadas en el Aeropuerto de Ezeiza. Estos han sido los casos de expertos de Francia, Brasil e India, entre ellos Kajal Bhardwaj, especialista en patentes y medicamentos, que venía a exponer en el foro de soberanía Sanitaria y le negaron la visa. Otros invitados de la cumbre a los que se les negó la entrada al país venían a disertar sobre tratamientos de HIV, agricultura y comercio electrónico.

Para el martes 12 la contracumbre prepara una movilización convocada por más de cien organizaciones, entre las que se encuentran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, los movimientos hacia el ALBA y la Asamblea Mejor sin TLC. El programa completo de actividades encuentra en el sitio fueraomc.org.

(Tomado de Página 12)