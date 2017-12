Bolivia incrementa reservas de agua para varios departamentos

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, informó este sábado sobre el incremento de las reservas de agua para las ciudades de La Paz y El Alto.

Durante la ceremonia de inauguración de la línea de Pozos San Felipe de Seque, el vicepresidente destacó que luego de realizar inversiones millonarias se logró triplicar las reservas de agua de ocho millones 500 mil metros cúbicos a 23 millones de metros cúbicos.

El funcionario boliviano dijo que está en marcha una inversión de al menos 130 millones de dólares para consolidar la represa de Peñas y así garantizar agua para los próximos 50 años en La Paz y El Alto.

García señaló que en 2016 se vivió una gran crisis a causa de la sequía de lagunas abastecedoras de agua en varias regiones del país, y por esta razón se implementó un plan de contingencia para que los pobladores pudieran contar con el servicio.

“Después de un año el resultado es muy contundente. No vamos a volver a sufrir de agua, nuestro presidente con sus decisiones del año pasado nos está garantizando que no volvamos a sufrir de racionamiento de agua. Agua para el Distrito 3, agua para El Alto, agua para La Paz, para que no vuelva a faltar nunca más”, destacó el vicepresidente boliviano.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno decidió invertir casi 70 millones de dólares en el plan de emergencia tras la escasez del año pasado para buscar nuevas fuentes de agua, nuevas aducciones, trasvases, pozos de agua, represas.

Por último, pidió cuidar el agua porque la escasez no solo se encuentra en esos departamentos del país, sino que es un problema mundial.

(Tomado de TeleSur)