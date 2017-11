Principales directivos de compañías de cruceros se reúnen en La Habana

Los principales directivos de 12 compañías de cruceros se han dado cita este martes en La Habana, para una reunión de dos días organizada por La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

Debido al auge del turismo en este país, la CLIA organizó en el Hotel Parque Central un primer simposio de este tipo de actividad en el que están presentes los representantes de líneas de cruceros, sobre todo estadounidenses.

En la bienvenida el ministro cubano de Comercio Exterior, Inversión y Colaboración Extranjera, Rodrigo Malmierca, explicó las bondades y potencialidades del archipiélago para los viajes en barcos, y las especificidades en cuanto a los negocios con esta nación.

A su lado en la charla se encontraban el ministro de turismo, Manuel Marrero, y la responsable de la dirección general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.

Entre las compañías presentes aparecen American Cruise Line, Virgin Voyager, Carnival Corporation and Pic, Holland American Line, Carinval Cruise Line, MSC Cruises, Norwegian Cruises Linea Holgings, Royal Caribbean Cruises Ltd. y Club Cruises.

También asisten a la convocatoria Silversea Cruises, Celestyal Cruises y Disney Cruises Line.

En la actualidad operan en Cuba las compañías Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruise Line (RCCL), Norwegian Cruise Line Holding (NCLH) y Pearl Seas LLP, con resultados que las autoridades consideran mutuamente

beneficiosos.

Oportunamente anunciaron de manera oficial el inicio de operaciones de una quinta compañía de cruceros estadounidenses (por identificar).

La reunión incluye en sus programas intercambios con la parte cubana y visitas a lugares de interés.

Cuba prevé implementar un amplio programa de desarrollo de la infraestructura portuaria destinada a la actividad de Cruceros en diferentes puertos del país, sentenciaron voceros. Las trabas económicas y comerciales de Washington contra La Habana desde hace más de 50 años obstaculizan el avance de esta esfera como otros renglones del país, recordaron.

En los más recientes años el desarrollo del turismo experimenta en Cuba un crecimiento continuo, previéndose en los próximos 10 años duplicar el número de habitaciones hoteleras hasta llegar a 130 mil.

La isla espera cerrar 2017 con la atención a 4,7 millones de visitantes extranjeros, por primera vez.

Esas fuentes también señalaron que los puertos cubanos y sus terminales están certificados según el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

Además, las autoridades cubanas ya firmaron memorandos de entendimiento (MOU) con nueve autoridades portuarias de Estados Unidos (Virginia, Louisiana, Lake Charles y New Orleans, Alabama, Puerto del Golfo, Pascagoula, Houston y Cleveland).

Hasta el cierre de octubre de 2017, se reportó un sostenido flujo de visitantes de cruceros, con principal puerto de atraque en La Habana, que ya recibió 28 buques cruceros, con más de 270 escalas portuarias.

Un informe del 4 de noviembre elaborado por U.S.- Cuba Trade and Economic Council, Inc., con sede en Nueva York, expone que tres compañías de cruceros de Estados Unidos, que incluyen a Cuba en sus itinerarios, ingresarán 623 millones de dólares, de 2017 a 2019.

Según ese informe, los 286 viajes hacia Cuba, que en esos años se espera realicen las compañías Norwegian Cruises Lines (NCL), Carnival y Royal Caribbean, tr ansportarán 455 mil pasajeros.

La Asociación Internacional de Lineas de Cruceros esta conformada por las 25 líneas de cruceros más importantes de Norteamérica, y se formó frente a la necesidad de promover los beneficios especiales de este tipo de viajes.

Este organismo es la asociación más grande de cruceros a nivel mundial, y busca de forma constante la promoción y crecimiento de dicha industria.

CLIA opera en virtud de un acuerdo presentado ante la Comisión Marítima Federal y sirve como una organización no gubernamental consultiva ante la Organización Marítima Internacional.

(Con información de Prensa Latina)