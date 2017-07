Tope Cuba-EE.UU.: ¡una raya más al tigre!

Cary, Carolina del Norte.— La historia debe ser contada desde el principio y sin ambages: se perdió por una carrera 5-4, se batallaron diez inning, funcionó mejor el pitcheo, pero el bateo solo tuvo un capítulo de gloria y fue insuficiente para ganar el primer juego del tope de béisbol contra una selección universitaria estadounidense en que ninguno sobrepasa los 20 años.

El duelo de zurdos pactado desde la conferencia de prensa se cumplió, aunque el matancero Yoannis Yera recibió los primeros castigos desde el propio episodio inaugural al pegarle sencillos Travis Swaggert y Steele Walker y cometer un costoso wild pitch con la entrada en dos outs y el bateador Seth Beer en dos strikes.

En el tercero, los locales combinaron de nuevo con productividad envidiable: Nick Madrigal soltó cañonazo al izquierdo, robó segunda impunemente y fue remolcado por el segundo imparable de Swaggert. Hasta ahí la pizarra 2-0 marcaba preocupación, pero era alcanzable.

Y así lo hicieron los nuestros en el mejor y único rollo ofensivo del partido, al olvidar los tres escones perfectos que había colgado el siniestro Konnor Pilkington e igualar el marcador a puro jonrón de Raúl González, doblete de Yosvani Alarcón y metrallazo de Yordanis Samón sobre el que no pudo llegar el camarero norteño.

Después los ceros se pintaron cual cuadro surrealista en el béisbol moderno y el relevista Patrick Raby silenció de nuevo a los maderos visitantes por cuatro episodios, en tanto Yera hizo lo mismo hasta el séptimo. Los cerradores Nick Sprengel y Leomil González hicieron lo suyo con eficiencia y alargaron la decisión a extrainning, con Regla Schiller incluida.

Bendecidos por un costoso wild pitch de Ryley Gilliam y un fly de sacrificio de Alarcón, los pocos cubanos que presenciaban el pleito comenzaron a festejar una posible victoria, esfumada como agua entre los dedos cuando ni Yariel Rodríguez ni Frank Luis Medina pudieron frenar el racimo definitorio de tres anotaciones en la parte baja del décimo capítulo.

De esta manera, el equipo que representa a la organización USA Baseball elevó a 14 triunfos su récord en el match entre ambos desde la reanudación de estos enfrentamientos en el 2012, aunque si sumamos desde el inicio todavía la cuenta favorece a los antillanos 42 sonrisas por 35 derrotas.

Moralejas del partido:

– El pitcheo estadounidense nos dejó en tres hits a partir de mezclar la bola rápida con lanzamientos de rompimiento que obligaron a roletazos una y otra vez, seis de ellos por el box.

– Triunfar con tres hits es una quimera en cualquier béisbol del mundo, sobre todo si persiste cierta ansiedad por atacar el primer envío y tenemos frente a un conjunto que sabe sacarle provecho a cada jugada y es eficiente en grado supremo aprovechando sus potencialidades.

– La salida de la alineación a última hora de Guillermo Avilés y Norel González debilitó la fuerza de una escuadra en la que no abundan muchos hombres capaces de cambiar la decoración de un pleito. La teoría del zurdo contra el zurdo hay que desterrarla jugando y no lo dice un periodista ni un libro, sino la realidad.

– Los relevistas cubanos utilizados fueron nuestras mejores cartas en la Liga Can-Am y eran lógicas sus designaciones para buscar una victoria inicial con el marcador tan pegado, pero hay muchas deudas con el control y la concentración, con un ABC elemental para sacar el tercer out de una entrada.

– Este lunes Vladimir Baños buscará emparejar las acciones en el estadio de Durham Bulls Athletic Park desde las 6:30 p.m. y es de esperarse al menos tres cambios en nuestro line up, uno de ellos la reincorporación de Juan Carlos Torriente, alejado en este comienzo contra los estadounidenses por una lesión.

– Fue esta la tercera derrota consecutiva desde el triunfo 4-3 del pasado 27 de junio ante el equipo Rockland de la Liga Can-Am y la número 17 en 23 salidas a los terrenos desde el 8 de junio.

– Una raya más al tigre se consumó este 2 de julio, pero importa y duele, aunque el público premiara a Cuba con un aplauso de admiración y reconocimiento.

Alineación inicial de Cuba:

Victor Victor (cf), Raúl González (2b), Yosvani Alarcón (bd), Yordanis Samón (1b), Dennis Laza (lf), Jefferson Delgado (3b), Ariel Martínez ©, Yulián Milán (ss), Yoelkis Céspedes (rf) y Yoanni Yera (p)