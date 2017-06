Alemania vs México y Portugal-Chile serán los partidos de semifinales en Copa Confederaciones (+ Fotos y Videos)

La selección alemana derrotó tres goles por uno a Camerún en el último partido del grupo y comandó la llave B de la Copa Confederaciones. Ahora, en la semifinal, se las verá con el elenco mexicano que ayer superó 2-1 a la sede, Rusia, y avanzó como segundo en el apartado A.

La crónica del partido:

Da igual la letra que le pongas. La B, la C o la D. No importa qué jugadores se pongan esa camiseta que infunden igual de respeto. La Mannschaft habla por sí sola. Löw está utilizando Rusia como campo de pruebas, pero eso no significa que Alemania no compita porque siempre juega a ganar.

La selección germana ya está en semifinales de la Copa Confederaciones. Y como primera de grupo, primera de la lista como no podía ser de otra forma. Ganó a Camerún y, aprovechando el empate de Chile, evita a Portugal en semis. México será su rival.

Camerún plantó batalla. Pero Alemania suele ganar. El once estaba repleto de futbolistas sin demasiados partidos con la selección, pero las tablas vienen de serie. La Mannschaft supo jugar el partido. Lo llaman competir y eso es exactamente lo que hacen los germanos.

Los cameruneses, que casi necesitaban un milagro para no quedar eliminados, salieron al descubierto. Y Alemania cedió terreno hasta que quiso. Emre Can y Kimmich rozaron el gol. Aunque también lo tuvo Camerún antes del descanso. Y Ter Stegen demostró que los reflejos no se pierden en verano si eres guardameta de profesión.

La segunda mitad fue otra cosa. Alemania fue al cuello de su rival. Y Demirbay abrió el marcador nada más volver del descanso. Draxler le devolvió una pared de tacón y el futbolista del Hoffenheim fusiló a Ondoa con un derechazo inapelable.

El gol desencadenó los mejores minutos alemanes. Ondoa paró lo que pudo y más y tuvo mérito que Camerún se mantuviese en el partido. A pesar de quedarse con diez después del VAR que convenció al árbitro a expulsar a Mabouka. A pesar del 2-0, obra de Timo Werner a pase de Kimmich justo después de la roja.

El encuentro estaba visto para sentencia. O lo parecía. Aboubakar acortó distancias con la colaboración de Ter Stegen, al que le untaron mantequilla en los guantes. Pero tampoco hubo tiempo para créerselo. Henrich rompió hasta línea de fondo y Werner, de nuevo, puso el definitivo 3-1 que confirmó, por si alguien lo dudaba, que la Confederaciones no la está disputando una mala copia de Alemania. Es Alemania, y punto. Y peleará por ganar y volver a ganar. Así ha sido y será toda la vida.

La selección chilena, por su parte, se encontró con una difícil Australia, que estuvo en algún trance del partido, a punto de dejar fuera a la bicampeona de América. Al final no pudieron los australianos y Chile puso el empate definitivo en el marcador.

La crónica

Con más dudas que certezas, Chile se clasificó después de empatar ante Australia a uno en un encuentro en el que cualquier resultado negativo para los sudamericanos hubiera estado bien porque los oceánicos fueron un digno rival.

El gol de Troisi sobre el final de la primera parte fue un golpe duro para los de Pizzi, que hasta ese momento controlaban el encuentro, pero ha sido encajar y olvidarse de todo lo bueno que habían hecho hasta ese instante, en el que Chile había hecho mejor las cosas para estar por delante en el marcador.

Si el resultado no era favorable para la ‘Roja’ el problema era la nefasta efectividad que tuvieron los chilenos cada vez que se encontraron de frente a Matt Ryan. El meta del Valencia comenzó a lucirse con una doble parada en la misma jugada ante Arturo Vidal y Eduardo Vargas.

Con el dominio del balón constante, los sudamericanos continuaban acechando la meta de los ‘socceroos’, aunque seguían pecando de la misma falta de puntería. Hubo dos jugadas en las que se reclamó penalti a favor de los de Pizzi, ante Alexis (en la que el colegiado recurrió al VAR) y un pequeño agarrón de Milligan sobre Vargas. Australia acusó un juego brusco en esa primera parte en la que Aránguiz, que no regresó al campo en la segunda parte, y Vidal fueron los blancos preferidos.

Los oceánicos sobrevivían estoicamente hasta que aprovecharon la primera aproximación con claridad hacia Claudio Bravo. Un mal pase del meta del City fue interceptado en el centro del campo, la jugada continuó por la derecha y el balón le llegó franco a Troisi, que entraba por la banda izquierda, que anotó la diana con una pequeña vaselina.

La sorpresa saltaba en el estadio del Spartak y nadie entendía como Chile estaba perdiendo este encuentro. Ese gol en contra golpeó duro en los trasandinos que, adormecidos aún, casi encajan el 0-2 en la siguiente jugada cuando Sainsbury tuvo en sus botas el aumentar el marcado, pero su disparo se marchó arriba.

En la reanudación, los ‘socceroos’ controlaban el encuentro sin que Ryan pase demasiado apremios, a no ser un disparo de Vargas que el meta lo resolvió con solvencia. Vidal y Alexis continuaban dominando el control de lo que hacía Chile, pero eran incapaces de crear peligro constante.

Hasta que llegó una jugada fortuita en el área de los oceánicos. Un fallo de Sainsbury en el despeje permitió a Martín Rodríguez anotar el empate después de que resolver una asistencia de cabeza de Alexis Sánchez.

Ese gol desahogó las urgencias que tenían los sudamericanos, aunque el peligro nunca se alejó por completo de la portería de Claudio Bravo. Kruse y Maclaren tuvieron las situaciones más claras para desnivelar el marcador, pero no estuvieron finos frente a Bravo.

Con el 1-1, la ‘Roja’ se estiró y puso en aprietos en algunas oportunidades a Ryan cuando el partido se hizo de vuelta y vuelta. Vargas tuvo la más clara, pero su cabezazo se marchó a centímetros del poste izquierdo del meta, que había salido a cortar el centro de Alexis.

La igualdad final no le tiene que dejar tranquilo a Pizzi de cara al choque ante la Portugal de Cristiano, ya que la falta de eficacia puede ser un duro castigo ante una selección más letal.

