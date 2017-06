Trump dice que no grabó las conversaciones con exdirector del FBI

El presidente norteamericano, Donald Trump, negó hoy tener grabaciones de sus diálogos con el exdirector del Buró Federal de Investigación (FBI) James Comey, tras muchos días de especulaciones sobre la existencia de tales cintas.

Con toda la vigilancia electrónica recientemente reportada, intercepciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información, no tengo ni idea de si hay “cintas” o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, escribió el mandatario en Twitter.

“Pero yo no he hecho, y no tengo, ninguna de esas grabaciones”, agregó.

La existencia de tales audios era vista como la posibilidad de arrojar luz sobre los sucesos en torno al despido del extitular y una presunta obstrucción de la justicia por parte del jefe de Estado.

Comey era la figura más visible de la investigación que analiza una presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y una supuesta colusión de funcionarios de ese país con el equipo de campaña de Trump.

El pasado 8 de junio, en una esperada intervención ante el Comité de Inteligencia del Senado, el exdirector manifestó que el presidente le pidió lealtad cuando estaba en el cargo y le solicitó que dejara pasar una pesquisa sobre su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

Como respuesta, la administración sostuvo que el mandatario nunca sugirió al exjefe del FBI dejar de investigar a nadie, incluyendo a Flynn, ni dijo necesitar o esperar lealtad.

En medio de una disyuntiva que parece reducirse a cuál de ellos miente y cuál dice la verdad, Comey se mostró esperanzado de que hubiera grabaciones de sus diálogos y aseguró que consentiría la liberación de tales materiales.

Un día después, preguntado sobre las cintas, Trump se rehúso a confirmar o negar que la Casa Blanca tuviera audios de ese tipo, y señaló que esa era una cuestión para más adelante.

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes envió una carta el 9 de junio al abogado de la Casa Blanca Don McGahn para solicitar información de las grabaciones y pedirle que, de existir, les entregara copias a más tardar este viernes.

Adam Schiff, el principal demócrata de ese grupo legislativo, advirtió hoy a la presidencia que el tiempo se estaba acabando para cumplir con la fecha límite.

(Con información de Prensa Latina)