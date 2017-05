Fidel ante salida de Presidio Modelo: “Los déspotas pasan, los pueblos perduran”

Este lunes el almanaque anuncia que se cumplen 62 años de la excarcelación del Comandante en Jefe Fidel Castro del Reclusorio Nacional de Isla de Pinos. Allí, junto a unos 29 moncadistas, había permanecido en prisión durante 22 meses, tras ser condenado luego de la gesta heroica que significó el Asalto al Cuartel Moncada. Con imágenes históricas, y con algunas de las ideas del líder de la Revolución cubana sobre el Presidio Político, homenajeamos desde Cubadebate este aniversario.

«En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, La historia me absolverá». Con esta contundente frase cerraba el Comandante su alegato de autodefensa, más adelante convertido en un manifiesto que delineó las bases fundamentales del programa revolucionario.

Recordemos que, como resultado del proceso emprendido contra los asaltantes al Cuartel Moncada, veintinueve de los ciento dos acusados habían sido sentenciados a condenas de entre siete meses y trece años de privación de libertad y trasladados al Presidio Modelo de Isla de Pinos; mientras Fidel a 15 años de prisión.



El 15 de mayo de 1955 marca la fecha histórica de la salida de los moncadistas de prisión. Quizás una de las imágenes más conmovedoras del momento de la excarcelación sea aquella que muestra a Fidel en compañía de las combatientes Melba Hernández y Haydeé Santamaría.

“Nuestra libertad no será de fiesta o descanso”

Tras su excarcelación, Fidel ofreció una entrevista a los medios de prensa en el viejo hotel Isla de Pinos y, al finalizar, entregó a la prensa el “Manifiesto al pueblo de Cuba”, publicado por el periódico “La Calle” el 16 de mayo de 1955. Allí definía:

“Nuestra libertad no será de fiesta o descanso, sino de lucha y deber, de batallar sin tregua desde el primer día, de quehacer ardoroso por una patria sin despotismo, ni miseria, cuyo mejor destino nada ni nadie podrá cambiar. (…) Los déspotas pasan, los pueblos perduran”.

Luego, la historia recoge que, en la madrugada de ese mismo lunes, la motonave El Pinero llegó al Puerto de Batabanó, donde los pobladores se congregaron para ver a Fidel y a los moncadistas, ante de que estos tomaran el tren para continuar hacia La Habana.

A las 7:45 de la mañana, el tren en que viajaban Fidel y sus compañeros arribó a la Terminal de Ferrocarriles de La Habana, donde fueron recibidos por una emocionada multitud, entre la que se encontraban combatientes de los hechos del 26 de julio de 1953, familiares de los caídos en aquella acción, dirigentes de la FEU, el Partido Ortodoxo, el Frente Cívico de Mujeres Martianas y otros combatientes revolucionarios.

La revista Bohemia reseñaba este momento en su sección “En Cuba”:

“A Fidel lo sacaron por una ventanilla y lo pasearon en hombros. Un grupo de madres de mártires del Moncada desplegaron una abandera cubana y rompieron a cantar el himno nacional. Cientos de voces las acompañaron…”

Con los años, en varios de sus discursos Fidel recordó la extraordinaria hazaña del grupo de hombres que entregó su vida en el Asalto al Cuartel Moncada, por forjar la Patria digna que llegó a los cubanos tras el triunfo revolucionario.

Luego del Trinfo Revolucionario, Fidel expresó ante la concentración campesina el 26 de julio de 1959:

“No se ha cumplido pues la voluntad de un hombre o de un grupo de hombres; ¡se ha cumplido la voluntad de un pueblo!”

Un año más tarde, un 26 de julio de 1960, en conmemoracion del VII Aniversario del 26 de julio, en las Mercedes, estribaciones de la Sierra Maestra, recordaba el líder de la Revolución cubana:

“Y aquel grupo de combatientes, los que no fueron asesinados, fuimos a parar a las prisiones con nuestros propósitos y nuestros sueños, para allí poder madurar tras largos meses de encierro, el ideal que llevábamos dentro, el propósito que nos animó a dar la primera batalla, a persistir en nuestro objetivo a pesar de la adversidad de aquel minuto, a persistir en nuestro propósito (…)”.

“Y recordar los minutos de adversidad es bueno, recordar los minutos en que las realidades presentes no eran más que sueños, es bueno, recordar la lucha, es bueno, recordar el sacrificio y el dolor que han costado las victorias, es bueno; es bueno porque nos enseña, es bueno porque nos dice que en el camino de los pueblos nada es fácil, nos enseña que los pueblos para conquistar aquellas cosas que anhelan tienen que sacrificarse y tienen que luchar muy duramente, y que los pueblos no se pueden desanimar en la adversidad (…)”

Para ver más imágenes como estas y conocer el ideario del líder de la Revolución Cubana, visite nuestro sitio Fidel Soldado de las Ideas.

