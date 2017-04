“Gemelo” de Messi sorprende a miles en las redes sociales

A la estrella del FC Barcelona Lionel Messi le ha salido un clon, que también se ha vuelo popular y famoso gracias su increíble parecido físico con el futbolista argentino, informa la agencia iraní Mehr News Agency. Se trata de Reza Parastesh, un joven iraní de 25 años.

Reza asegura que no se ha sometido a cirugías plásticas ni usa maquillaje para parecerse a ‘La Pulga’. “Yo solo recorté mi barba como él. Espero que Messi se corte toda su barba para así demostrar a todo el mundo que realmente me parezco a él. Incluso nos parecemos en nuestras fotos de la niñez y tenemos exactamente la misma estatura“, dijo el joven en una entrevista con la agencia.

El ‘gemelo’ del astro argentino cuenta además que, cuando el equipo catarí Al-Sadd, en el que milita el español Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona, llegó a Irán para disputar un partido de la Liga de Campeones de Asia, el centrocampista español se sorprendió al verlo y le llamó el ‘Messi iraní’.

Pero también reconoce que debido a su parecido con la estrella del Barça ha sufrido algunos curiosos contratiempos. “Mi padre es hincha del Real Madrid. Durante la Copa del Mundo de 2014, Irán perdió 1-0 ante Argentina con un gol a última hora de Messi. Mi padre me llamó y me dijo que no volviera a casa esa noche y muchos de mis amigos me insultaron y no me querían ver“, recuerda entre risas.

Además, en un reciente viaje hecho a Suecia, Parastesh entró a un centro comercial acompañado de guardias, suministrados por la administración de ese local, y se armó un revuelo porque la gente creía que en realidad se trataba de Messi. Debido a las circunstancias, se vieron obligados a confesar que se trataba de una broma. En este sentido Reza admite que esa broma podría haberle salido cara, porque el argentino podía haberle demandado por mal uso de su nombre.

El ‘Messi iraní’ indicó también que ha tratado de contactar con ‘La Pulga’ en varias ocasiones, aunque sin éxito. Sin embargo, no pierde la esperanza de conocerlo en persona.

