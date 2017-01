Hebe De Bonafini a Macri: “¿No ve, no escucha, no quiere sentir?”

La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, publicó una carta abierta dirigida al presidente Mauricio Macri, quien este lunes reanudó sus actividades tras 15 días de vacaciones.

Se fue de vacaciones varias veces, se fue con su mujer y su hijita a disfrutar de la buena vida, mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre, mientras le vendió a Joe Lewis el cerro Perito Moreno y el pueblo completo está acampando en El Bolsón, donde miles y miles marcharon para decirle que no, para impedir que realice un emprendimiento privado en ese lugar maravilloso que es el cerro Perito Moreno , señala la carta de Bonafini.

Se refiere al amigo multimillonario de Macri (Lewis), que se apoderó de lago Escondido y de una vasta zona de gran belleza, donde además de una inmensa propiedad tiene un helipuerto donde pueden aterrizar grandes aviones, ahora ha comprado un cerro en otro lugar paradisiaco que terminará con el pueblo de El Bolsón.

El sábado pasado hubo una marcha de miles de personas en defensa de sus tierras que ahora están acampando sin que el mandatario les dé respuesta.