Las mejores fotos astronómicas del año según el Real Observatorio de Greenwich

Una majestuosa puesta de sol capturada por el Rover Curiosity de la NASA en Marte; NEOWISE, el cometa más brillante visible desde el hemisferio norte desde 1997 capturado a su paso por Stonehenge; o la impresionante panorámica de una aurora boreal sobre un estuario helado en Islandia, son solo algunas de las deslumbrantes imágenes que nos deja la decimotercera edición del Astronomy Photographer of the Year.

La competición, dirigida por el Real Observatorio de Greenwich en asociación con BBC Sky at Night Magazine, recibió más de 4.500 entradas de fotógrafos profesionales y aficionados procedentes de 75 países de todo el mundo.

Entre las imágenes preseleccionadas de este año también se incluye una fotografía tomada durante el confinamiento que muestra la trayectoria de la Luna sobre los tejados de París; un amanecer excepcional abriéndose paso en una mañana contaminada en una de las zonas más prósperas de Shanghai, o la Vía Láctea en todo su esplendor sobre los asombrosos campos de lavanda de Valensole, en Francia.

Los fotógrafos también han capturado imágenes de todo nuestro Sistema Solar, nuestra galaxia y el Universo en general: desde la Nube Molecular Oscura que se encuentra en la constelación Corona Australis, pasando por el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar, Saturno, a todo detalle; hasta llegar a la galaxia espiral NGC 3981 que fue descubierta en 1785 por William Herschel, ubicada aproximadamente a 65 millones de años luz de distancia en la constelación del Cráter.

Los ganadores de las nueve categorías de la competición y los dos premios especiales se darán a conocer el próximo jueves 16 de septiembre en una ceremonia de premios que tendrá lugar a través de la red y que será emitida a través de Facebook y YouTube.

Aurora in Murmansk: Capturar las luces polares en Murmansk no fue una hazaña fácil para el fotógrafo debido a las luces brillantes de la ciudad. Para fotografiar la Aurora Boreal en Murmansk, debió esperar a una llamarada solar muy fuerte. El fotógrafo fue capaz de capturar la Aurora sobre la bahía de Kola solo después de varios intentos y muchas horas de espera, pues quería mostrar este fenómeno óptico en un paisaje urbano.

Nikon D850 camera, 24 mm f/5.6 lens, ISO 1000, 0.8-second exposure

Comet Neowise over Stonehenge: En esta imagen podemos observar al cometa NEOWISE pasando sobre Stonehenge, en el Reino Unido. El resplandor naranja se debe a la contaminación lumínica de los pueblos cercanos de Durrington y Larkhill, y un camión que pasaba muy cerca pintó las rocas con su luz. Para el fotógrafo, la idea de que este lugar histórico para la humanidad no existía cuando el cometa NEOWISE pasó por última vez por la Tierra resulta bastante fascinante. El cometa regresará en aproximadamente otros 6.800 años. La fotografía es una sola exposición tomada en la madrugada del 20 de julio.

Nikon D850 camera, 70–200 mm lens at 100 mm f/2.8, ISO 5000, 4-second exposure

Bicolour Veil Nebula: El complejo de la nebulosa de la Vela es el remanente de una explosión de supernova gigante. Esta imagen muestra sólo una parte del mismo, ya que toda la nebulosa tiene alrededor de 6 veces el diámetro de la Luna. Los objetos de este tipo se pueden fotografiar de forma muy eficaz con filtros de banda estrecha. Para obtener esta imagen, el fotógrafo procesó una foto bicolor a partir de imágenes monocromáticas de emisiones de hidrógeno-alfa y oxígeno.

SkyWatcher 200/800 Newton Astrograph telescope at f/4.6, Astronomik Ha and OIII filters, SkyWatcher NEQ6 Pro mount, Moravian G3-16200 Mark II camera, Ha-OIII composite, 12 hours total exposure

A Daytime Transit: Esta imagen atmosférica muestra a la Estación Espacial Internacional -ISS- transitando una luna esbelta luna menguante a plena la luz del día. El fotógrafo utilizó dos cámaras y dos telescopios para capturar un marco de que incluye a la ISS, y la escena en color. El tránsito de la ISS se filmó utilizando video RAW con una cámara monocromo, mientras que una cámara a color de una sola toma capturaba simultáneamente tomas para obtener los colores adecuados. Luego, las dos imágenes se mezclaron para completar la escena.

Monochrome: Celestron EdgeHD800 telescope at f/10, Hobym Traveller mount, ZWO ASI174MM camera, 1,000 x 1-millisecond exposure. Colour: Orion XT10 telescope at f/10, Hobym Traveller mount, Sony A7II camera, ISO 200, 1-millisecond exposure

Iceland Vortex: Esta imagen presenta una panorámica de 250 grados de una Aurora Boreal sobre Islandia. El fotógrafo se encontró con este estuario que reflejaba el cielo a la perfección en una noche de invierno, y capturó primero el escenario. Luego tomó una foto de sí mismo en el hielo. Para el fotógrafo esta es una de las imágenes de auroras más increíbles que jamás haya capturado, y resume un viaje impresionante a Islandia en invierno.

Canon EOS 5D Mark 4 camera, 16 mm f/2.8 lens, ISO 6400, 20 x 6-second exposures

The Tumult of the Sun: Solar Dynamics Observatory – Atmospheric Imaging Assembly (13 January 2015), AIA 171, 193 and 211 channels, NASA

The Soul of Space (Close-up of the Soul Nebula): La Nebulosa del Alma es uno de esos increíbles objetivos que no importa desde dónde apuntes tu telescopio, siempre hay algunas estructuras y detalles increíbles por descubrir. Este fue el caso de esta imagen. Con 14 horas de exposición, comenzaron a surgir detalles débiles y estructuras en lo profundo de la nebulosa.

Celestron NexStar Evolution 9.25" telescope at f/6.3, Celestron focal reducer, Astronomik filters, SkyWatcher EQ6-R Pro mount, ZWO ASI1600MM Pro camera, Ha-SII-OIII composite, 14.4 hours total exposure

The Magnetic Field of our Active Sun: Esta imagen muestra cómo el campo magnético del Sol levanta porciones de la cromosfera después de una gran llamarada solar. Esta fue una de las características más interesantes del Sol en todo 2020 y representa la primera gran actividad desde el inicio del nuevo ciclo solar.

Coronado Solarmax III telescope at f/5, Hobym Traveller mount, ZWO ASI178MM camera, 6-millisecond exposure

The Full Moon in Moscow: Observar la Luna llena levantándose en la ciudad es un evento bastante emocionante. Este fotógrafo trata de capturar esa clase de belleza cada mes, aunque esto puede ser difícil en Moscú, ya que a veces está demasiado nublado.

Nikon Z6 camera, 200–500mm lens at 500 mm f/22, ISO 400, 0.25-second exposure

Sunrise of the Magic City: Shanghái es una de las ciudades más desarrolladas económicamente de China. La foto está tomada a 16 kilómetros del distrito financiero de Lujiazui. Cada año solo hay unas pocas semanas en las que los fotógrafos pueden capturar la escena de la salida del Sol en el Distrito Central de Negocios (CBD). El fotógrafo esperó unos días y finalmente presenció la salida del Sol desde la zona más próspera de Shanghái en una mañana muy contaminada. La foto se compone de cuatro exposiciones diferentes desde la misma perspectiva registrando el proceso de salida del Sol.

Sony ILCE-7RM3 camera, 403 mm f/9 lens, ISO 320, 4 x 1/320-second exposures.

Saturn at its Best: En esta imagen, Saturno se muestra cerca de su mejor momento de 2020, mostrando una gran cantidad de detalles de todo el planeta y el sistema de anillos. El famoso hexágono polar se puede ver alrededor del polo sur, en la parte inferior, mientras que muchos otros cinturones y zonas se ven claramente en todo el planeta.

ASA 500 mm Cassegrain telescope, SkyWatcher EQ-8 mount, ZWO ASI290MM camera, c.100,000 x 0.03-second exposures

Path of the Full Moon above the Sleeping City: El objetivo del fotógrafo para esta imagen era centrarse en la trayectoria de la Luna en el centro de la fotografía, dividiendo el mundo humano del cielo. El toque de queda impuesto en Francia decidió la ubicación: estos techos miran al piso del fotógrafo en el centro de París. Para tomar la imagen tuvo que predecir el momento preciso y el lugar en que la Luna llena saldría de detrás de los edificios. La mujer de pie en el techo parece ser el vínculo entre la ciudad y el cielo.

Canon EOS 6D camera, 28 mm f/6.3 lens, ISO 200, 1,080 x 15-second exposures

(Tomado de National Geographic)