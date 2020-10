Año de la pandemia: Cotidianidad en La Habana

Este miércoles concluyó en La Habana un mes de medidas restrictivas, de quedarse en casa, de incertidumbre y calles vacías después del atardecer. En la noche, el gobernador de la ciudad anunció en la Mesa Redonda nuevas medidas para esta etapa que comienza.

Una nueva cotidianidad se impone. Nasobuco, distancia e higiene parecen ser las palabras claves de estos tiempos. Una realidad que nos trae el lente de nuestra fotorreportera Irene Pérez.

No olvidemos estos meses, no olvidemos a los médicos, no olvidemos a los héroes sin capas. Octubre llega con un nuevo reto para todos: convivir con disciplina y conciencia del peligro y los riesgos.