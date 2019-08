Josone: Varadero bajo rumba, jazz y son

El jazz fue el encargado de inaugurar la primera noche del Festival Internacional Varadero Josone, que hasta el día 25 acoge este balneario cubano. Emilio Vega, destacado productor musical y jazzista por excelencia, dio un “Paso al Frente” con su nuevo proyecto integrado por Raúl Verdecia en la guitarra eléctrica, Reinaldo Melián en la trompeta, Juan Carlos Rojas en la batería, Pablo Cruz en el saxo y la flauta, y Lázaro Rivero en el bajo.

El ambiente de este primer momento fue más íntimo, más a la onda del jazz. Los que iban llegando al parque se acercaban al primer escenario -más pequeño que el segundo- para escuchar la fusión de los instrumentos, los cuidadosos arreglos musicales que acompañaban las letras en inglés. Otros, simplemente llegaban, aprovechaban las bondades de la naturaleza y sentados en la hierba disfrutaban del momento.

Emilio Vega y su “Paso al Frente” interpretaron temas como Marley Swing, dedicado a Bob Marley; El solitario y Calle Línea.

La noche se fue calentando y del jazz pasó a la música afrocubana, con una de las mejores agrupaciones de Cuba que defienden desde su creación las raíces del África. Yoruba Andabo llegó este jueves hasta Varadero para mostrar, en una hora, parte de la veintena de títulos que conforman su discografía y cantarle, como es costumbre, a las deidades yorubas.

En su presentación primó la rumba, con sus tradicionales ritmos, además, estos excelentes músicos incorporaron elementos de fusión a sus temas, a partir de las voces y los sonidos contemporáneos.

A decir de Didiel Acosta, actual director de Yoruba Andabo, fue un verdadero orgullo para cada integrante de la agrupación defender la música cubana en un escenario como este, al ritmo de rumba, uno de los tres atributos musicales de Josone Varadero.

Después llegó uno de los cantantes e instrumentistas más sonados del momento, Alain Pérez, su orquesta hizo bailar al público a al ritmo de Shorcito y Bemba Colorá.

“Varadero invita a muchas cosas, al regocijo, a la playa, a sentirse bien, a compartir con la familia, pero más allá de eso tiene tradición de música. Un Festival como Josone abre el abanico de posibilidades para que Varadero pueda ser una potencia cultural, abrace a la música cubana y a sus artistas”, aseguró Alain Pérez.

Haila María Mompié dio continuidad al espectáculo de la noche. La artista demostró, una vez más, por qué es considerada como “La Diva del Son”, unido a su versatilidad, su fuerza interpretativa, sus excelentes cualidades vocales y su alto nivel de improvisación.

Además de temas clásicos que gozan de popularidad entre los cubanos, Haila interpretó canciones de su más reciente disco Con todo respeto. Haila canta a Manzanero, merecedor en la pasada edición de Cubadisco del galardón Alma de la Música.

“Van Van es cosa gorda”, por eso el tren de la música cubana tampoco pudo faltar en el plantel de Varadero Josone. Liderados por Samuel Formell y en honor a Juan Formell, eterno director de los Van Van, la presentación de la víspera fue un canto excepcional a la música popular, al songo y a la cultura.

Finalmente, el cierre de la noche estuvo a cargo de Los Cuatro, agrupación de música urbana, que ha defendido este género a nivel internacional, mostrando que sin ser vulgares se puede hacer buena música, música de disfrute del público. Todos en el público sacaron sus móviles para inmortalizar el momento y bailar hasta casi las tres de la mañana.

Además de la calidad artística de la alineación de la noche han sido atractivas entre el público las ofertas gastronómicas, con precios acorde a los que están establecidos. El montaje del escenario, así como el sistema de audios y luces, no han tenido desperfectos técnicos.

El Festival continúa hoy en Varadero desde las 9 de la noche con Kono y los Chicos de Cuba, Weedie Braimah and The Hands of Time (Ghana), Ivette Cepeda, Lazarito Valdés y Bamboleo, Issac Delgado y su Orquesta, Manolito Simonet y su Trabuco y Paulo FG y su Élite. Un elenco de lujo para una noche perfecta.