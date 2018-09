Buena Fe y sus invitados hicieron vibrar el malecón ( +Fotos y Video)

Buena Fe sigue atrapando juventudes y sus casi veinte años de vida así lo demuestran.Desde poco más de las ocho de la noche hasta la madrugada, “De las aulas al concierto” fue el escenario propicio para el rencuentro oportuno tras una primera semana de clases.

El trovador cienfueguero Nelson Valdés descorrió las cortinas del espectáculo para iniciar una velada que se vaticinaba prometedora. El autor del fonograma “Te doy otra canción” regaló a los presentes temas como “Llévame al mar” o “La Conga Oriental”.

Valdés, que ha compartido escenarios con artistas de la talla de Vicente Feliú, Augusto Blanca, Pepe Ordaz y Raúl Torres tiene a su haber otro disco bajo el título “A la mitad del mundo”.

Otro de los cantautores que movió la noche fue el arquitecto devenido músico Luis Franco. Con guitarra en mano dejó escuchar los primeros acordes y luego agradeció a Buena Fe por el apoyo recibido durante su carrera musical. Promocionando su álbum debut “Que no me faltes”, el novel artista fue pura energía sobre el escenario en el cual dejó escuchar algunos de sus temas como “Fotografía” y “Arriba y abajo”.

Casi al filo de la madrugada, subió a la tarima Israel Rojas y su grupo Buena Fe para entregar a cada persona reunida frente al malecón habanero lo mejor de su arte.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer este concierto. Este el país de la música. Ojalá que existan más espacios para la recreación sana y por ello nos pareció interesante abrir el espectro y que no solo fuera Buena Fe con su música quien le hiciera este regalo por el inicio de curso a los muchachos”, declaró Israel Rojas, director de la agrupación.

Canciones tarareadas de boca en boca por lo allí presentes, se unieron a la melodía del popular grupo que interpretaron entre otros temas, Dame Guerra, Volar sin ti y La Culpa todas aupadas en el disco Soy. Tampoco faltó Música Vital y Gallo de pelea.

El cierre de la presentación estuvo a cargo del intérprete de música urbana Diván, el cual hizo suyo el escenario tras interpretar más de diez temas.

La empresa RTV Comercial grabó integramente el concierto con miras a elaborar un material audiovisual para la televisión.

En video fragmentos del concierto