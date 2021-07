Llevarse el personaje a su casa: Una intención de Roly Chiong

Roly Chiong (Rolando Chiong Estévez) se ha convertido en una figura habitual en los audiovisuales cubanos. Ha trabajado en 11 telenovelas o series, dos filmes, siete policíacos y tres videos clip, entre distintas piezas audiovisuales.

Es ducho en artes marciales y motos, y anhela un personaje vinculado a los deportes, ahora que está en los primeros “ta”, mientras asume los proxenetas o gays porque intenta siempre meterse “en la piel del personaje”.

—¿Qué estudiaste?

Terminé mi 12 grado en la facultad, en cuanto a la actuación, comencé con 16 años en el grupo Olga Alonso, dirigido por Humberto Rodríguez; ahí estuve alrededor de un año, y luego pasé el curso de superación de actores, que fueron dos años, esto me ampara como si hubiese pasado la ENA.

—¿Cuándo visitaste por primera vez un estudio de televisión?

No recuerdo exactamente la edad, porque era muy pequeño, siempre andaba con mi padre y tengo muy grato recuerdo de haber estado como público en los programas Pocholo y su Pandilla y Dando Vueltas, ahí participaba en los juegos que se hacían.

—¿Cómo llegas a la actuación?

Antes de la actuación me gustaba la dirección de fotografía, pasé un curso, de hecho, con Alberto Inerariti, entonces comienzo siendo asistente de cámara en los trabajos que dirigía mi papá. Parece que después él se dio cuenta que me gustaba la actuación porque me mandó para el casting de Coco Verde, me presenté, y Roly Peña me propuso que comenzara en el Olga Alonso, y me dijo literalmente “estás en cuero en la actuación”.

Así lo hice y luego llegó Al compás del son y ahí fueron mis primeros pasos, mi padre renuente a darme el personaje y gracias a Maité Vera, quien insistió en que sí me lo merecía, mi papá me hizo como tres casting y bueno, salió Miguelito (el nombre del personaje).

Ahí comenzó mi amor por la actuación y la televisión.

—¿Actuaste de niño?

Sí. En la aventura El dragón mambí (obligado por mi papá) hice un personaje pequeño llamado Pepito y tuve la suerte de trabajar con Idelfonso Tamayo.

—Tienes una alta variedad de personajes, ¿practicas alguna rutina para prepararte ante cada ser humano al que le das carne y sangre?

Traerlo a la casa, llevarlo a la calle, investigarlo, buscarlo donde esté y luego hacerlo mío, sintiéndolo, creyéndomelo, y así meterme en la piel del personaje.

—¿Por qué las habilidades de equitación, natación, judo, karate, lucha libre, defensa personal y moto?

Porque soy fanático al deporte y a las motos, sobre todo al deporte de contacto. (jajajajaja) Porque si no fuera actor fuera deportista. Desde los 4 años estoy en deporte.

—¿Qué personajes sueñas realizar?

Hacer un personaje en una serie policíaca o película, no importa; no digo novela, porque no tienen este corte; pero ese es mi sueño, hacer el negativo o positivo. Es que recuerdo mucho Su propia guerra que desde pequeño amo y me quedé conectado con El Tavo, Jorge Villazón, personajes así me gustaría interpretar, o un negativo que tenga consecutivos en la serie o la película; me gustan mucho los personajes negativos, que al final atrapen o no, dándole cordel a una segunda parte.

Y otro de mis personajes anhelados es de deporte, sobre todo de combate. (esto espero ocurra pronto porque ya estoy en los "ta") jajajaja

—Del Alexis gay, de Rompiendo el silencio, al Yunior proxeneta de Vuelve a mirar; son los últimos papeles con los que has llegado al público. ¿Me cuentas alguna anécdota que te haya sucedido con esos personajes?

Por ejemplo, en Rompiendo el silencio, la historia fue basada en hechos reales, de hecho se grabó en la misma casa donde sucedió todo; ahí ocurrió que el día de la grabación de la escena en la que Alexis y Leonel comen juntos en la mesa, el dueño de la casa, que era el personaje que yo interpretaba, estaba presente ese día en el set y sacó una foto que tenía guardada, de ese día, y resulta que la escena que mi papá había montado era igual a la de la foto, los mismos lugares, todo, y esto sin haber visto antes la foto. Fue impresionante la verdad, algo que te pone los pelos de punta.

Y con la telenovela Vuelve a mirar pasó que estaba haciendo también De Amores y Esperanza y ambos personajes eran muy diferentes, entonces tuve un día grabación de la novela con Yunior y al día siguiente eran los abogados, y estaba en el bufete con Yunior que no me dejaba tranquilo, hasta que la directora me llamó y me dijo ¡Eh! esto está muy agresivo, ahí caí y entonces, solté el personaje.

—¿Cuál será el próximo personaje en el que te veremos?

En la serie Mi país, dirigida por Rolando Chiong (mi padre), el personaje Nicaragua.

—¿Es difícil trabajar bajo las órdenes de Rolando Chiong? ¿Es más exigente que los otros directores?

Trabajar bajo las órdenes de Rolando Chiong para mí es lo más grande, la exigencia y disciplina, el ejemplo, eso me las pongo yo mismo, por ser él mi padre.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)