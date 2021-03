Lázaro Blanco: “Yo no soy creído ni me siento mejor que nadie”

“Yo no soy creído ni me siento mejor que nadie (…), a través de los años he hecho mi trabajo y he merecido respeto, aclaró Lázaro Blanco Matos, el As del staff de Granma, a raíz de cuestionamientos recibidos en las Redes Sociales por sus declaraciones al término del primer partido de la semifinal ante Pinar del Río.

Blanco Matos –uno de los mejores lanzadores de Cuba en la actualidad- fue acusado de “inmodesto” por declarar a la prensa que “saqué la calidad del lanzador que soy”, luego de conducir a los Alazanes a la primera victoria ante Vegueros, en un desafío en el que lanzó 8.0 innings de dos carreras limpias.

“No me creo cosas, yo no soy creído ni me siento mejor que nadie, solamente digo que voy al terreno a dar lo mejor de mí”, aseguró el serpentinero granmense.

“A través de los años he hecho mi trabajo y he merecido respeto, porque los números lo dicen y a ahora en los play offs estoy a una victoria de ser el quinto lanzador que más gana (14) en postemporada.

En play offs, Blanco Matos se ubica detrás de Norge Luis Vera (33), Pedro Luis Lazo (29), José Ariel Contreras (20), Freddy Asiel Álvarez (19) y Yosvani Torres (15) en cantidad de triunfos archivados.

“Llevo 10 años consecutivos yendo a play offs, en los que tenía 10 victorias y en este he logrado cuatro; además llegué a la cifra de más de 100 ponches (102), eso no es que me crea cosas, es respeto a mi carrera deportiva”, precisó.

Con la actuación de este año en play offs el derecho de Yara –de 35 años de edad- está a dos éxitos de igualar la marca de ganados en postemporada, en poder del pinareño Yosvani Torres (6).

“Simplemente voy al terreno a hacer lo que me toca. Cada vez que uno se entrega con disciplina el resultado tiene que salir”, abundó.

Al valorar su participación en los play offs, recordó que regresó de Nicaragua, donde jugó con los Leones de León, y continuó entrenando para ayudar a los Alazanes en el afán por avanzar a la discusión del título.

“Todo el mundo sabe que tuve que exigirme en mi preparación, los dos partidos contra Industriales fueron fundamentales para pasar a semifinales. Ahora contra Pinar del Río tuvimos una gran preparación, aunque nos sorprendió el inicio las semifinales”, abundó.

No obstante, reveló que la máxima dirección de la provincia (política y gubernamental) y el manager Carlos Martí Santos les pidieron “que había que jugar y fuimos con la mayor disposición”.

“El equipo estuvo como nunca a la ofensiva, que fue lo que falló contra Industriales y también contamos con un pitcheo profundo donde, sobresalieron César García, Leandro Martínez”, manifestó.

Finalmente reconoció Granma está en condiciones de alcanzar su tercera corona en la historia de la pelota cubana.

“No menospreciamos a ningún rival, pero el equipo se ve muy bien, ahora con la incorporación de Guillermo Avilés pienso que podemos darle una responsabilidad grande a Guillermo García –excepcional en seis partidos, con 10 carreras impulsadas-. La juventud del equipo ha sabido responder.

“Estamos consciente del equipo que tenemos y podemos lograr el título nacional”, aseguró.

(Tomado de Radio Bayamo)