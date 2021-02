Este jueves el Espacio Virtual del Libro se llena de poesía. Y lo hace con una propuesta de las que la literatura y los amantes del género siempre agradecen.

La Letra del Escriba, revista del Instituto Cubano del Libro que por más de veinte años dedica sus páginas al quehacer literario y sus autores, comparte esta selección de la Premio Nacional de Literatura 2001, Nancy Morejón: mujer poema que, desde el alma, le apunta al verso.

Y ello tras la iniciativa del instituto de convocar a los poetas a inundar, la víspera, de versos las redes sociales.

Nacida en La Habana, en 1944, Nancy es poeta, ensayista y traductora. Miembro de la Academia Cubana de la Lengua y directora de la revista Unión. Entre sus últimas publicaciones se encuentran las antologías Funda de bambula, Before a Mirror, the City y Madrigal para un príncipe negro. Mereció también el Premio LASA y la condición Maestra de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz. Estos poemas fueron publicados en la sección de poesía de la edición No. 164 de La Letra del Escriba.

Un príncipe negro para George Floyd

Aunque su sueño era lanzarte al

Mississippi,

aquel caníbal de uniforme opaco

ha quemado en silencio su rodilla

sobre tu cuello inerte.

El humo de tu carne va subiendo

hasta el cielo mojado.

Saltando entre las flores, el aire de

tus bronquios

persigue su fantasma hasta morder

el colmillo sangriento del caníbal.

Y tú alientas, indómito, sobre el

asfalto húmedo,

bajo la sombra quieta de un manzano

en Minneapolis,

donde colocaremos, para ti,

este brillante, este limpio

príncipe negro nuestro,

a tu memoria.

Somebody

Because the Negroes

were coming down the street.

Gwendolyn Brooks

Eras alguien sin voz

y te escuché cantar una canción

desconocida.

Eras alguien sin lengua

y ya eres un poeta.

En esta Tierra nadie había conocido

tu nombre,

ni tu historia.

Ya puedes respirar. Ya tú respiras.

Has entrado a la vida, como un

monarca en celo,

para revelarnos todos sus secretos…

Y te escucho decir:

“I am somebody”, “I am somebody”.

(De Madrigal para un príncipe negro, 2020)

Negroes

En cualquier idioma,

la palabra negroes es un fuego

que cuelga de los árboles altos y

frondosos

a la orilla del Nilo o del Mississippi

la palabra negroes es un grito, un

alarido

que no necesita traducción

cuando los paseantes se sientan a la

sombra

de uno de esos árboles

donde escuchamos la voz de Billie

Holiday

en su réquiem profundo,

en la limpieza de su corazón.

La palabra negroes, en cualquier

idioma,

Nos enseña y demuestra la

verdadera historia común

De pueblos y más pueblos negroes,

Traídos sin sus padres, sin sus

ancestros,

A este Nuevo Mundo donde sus

cuerpos,

Amarrados por una soga muda,

apestan por su piel y su origen.

En esta Isla, les doy la bienvenida.

Poema ciego y sin boca

what happens to the canefield

in the hurricane?

Kamau Brathwaite

No veo y no tengo boca. No quisiera

tenerla.

Ni veo, ni tengo boca. Y no quiero

tenerla.

Soy un cuerpo negro, bañado entre

las gotas,

balanceándome entre las yagrumas

sin boca y sin ojos

tirado sobre las altas hierbas del

cañaveral,

en espera de las auras tiñosas.

Negra es la piel de la mujer que aúlla

mucho más

que el ojo de los huracanes, junto a

mi cuerpo

sin ojos, sin boca y sin soga

pero con una memoria intacta

que vuela hacia los cielos

para anclar su dolor hasta los bordes

de Gorée

o para irse volando, ciega como mi

alma,

sobre las planicies del Congo

hasta encontrar un refugio seguro

mecido por los vientos,

la lluvia, el gorrión y los sauces sin

ninguna piedad.