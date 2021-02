Carlos Gonzalvo: Enfrascado en un camino más largo que el de Mentepollo

“Estuve en un curso de Teatro Musical que se organizó entre el Centro Promotor del humor y el Instituto Superior de Arte, ISA. Fue algo experimental pero muy fructífero, los profesores eran los mismos que impartían en el ISA”, dice Carlos Gonzalvo pero asegura que no canta y… come muchas frutas. Es un actor conocido por su accionar cómico, que tiene un amplio y diverso quehacer en lo dramático.

Ahora el reconocido “Mente pollo”, incursiona en otra atractiva función del arte de actuar:

-¿Cómo es eso que querías de niño ser Fangio o preparar sus carros?

-Es cierto. Desde muy pequeño uno de mis juegos favoritos era manejar unos carros que preparaba yo mismo en el patio de mi casa. Manejar carros y jugar pelota es lo que más me gustaba hacer en mi infancia.

-¿Y siendo isleño por que no fuiste patrón de barco?

-Era eso con lo que precisamente soñaba, aunque para ser sincero mi escalafón no era muy bueno. La matemática, la física y la química y yo nunca tuvimos buenas relaciones, por lo tanto nunca pude optar por esa carrera.

-¿Por qué entraste al grupo de teatros Pinos nuevos?

-Pura casualidad. En mi familia nunca hubo ningún artista, nadie nunca me habló de que era ser actor ni mucho menos. Pero un día teniendo solo 16 años y viendo las aventuras Los pequeños fugitivos, quede fascinado con el trabajo de Alexis Valdés (Bandurria)

Me parecía tan cómico y al mismo tiempo tan interesante que no podía dejar de pensar en ello, sin darme cuenta que era simplemente que estaba decidido lo que quería hacer con mi vida. Estaba viendo a través de Alexis Valdés a lo que yo me quería dedicar para siempre. Por suerte he tenido la oportunidad de decírselo personalmente. A Alexis lo sigo queriendo, admirando y respetando como el primer día. En fin, comencé a hacer unos sketch cómicos en los que por supuesto yo imitaba a Bandurria y un día en una actividad de pura casualidad me vieron los actores del grupo de Teatro Pinos Nuevos, de la Isla de la Juventud, mi terruño. Me explicaron que ser actor era más que eso, que desastrosamente estaba tratando de hacer, y que si quería ellos me podían ayudar pues veían algo de talento en mí, por lo que accedí.

-¿Cuándo tomaste el avión o el barco con sentido definitivo a La Habana?

-En realidad en los años 90 estuve más tiempo aquí en la Habana que en la Isla, haciendo muchas actividades con el Centro promotor del humor entre ellas un Curso de Teatro musical en el ISA. No es hasta el año 2000 que decido venir a vivir a la Habana.

-Además de Santa Camila y Penumbra ¿Qué otras piezas de teatro hiciste? ¿Con que grupos?

-En Pinos Nuevos estuve 11 años haciendo solamente teatro. Tuve la oportunidad de trabajar en clásicos del teatro juvenil como El compás de madera, Proyecto de amor y Molinos de vientos.

-Cuéntame de tus experiencias en el cine.

-El cine siempre lo he visto como un regalo divino, de hecho es el medio que más me interesa. He tenido la oportunidad de hacer más proyectos en el cine que en la televisión. Omega 3, El premio flaco, Vinci, pequeños personajes en el Benny de Jorge Luis Sanchez, donde interpreto a Germán Pinelli, Lisanka de Daniel Díaz Torres, La cosa humana y Los buenos demonios de Gerardo Chijona. También he participado en varias coproducciones con personajes co-protagónicos y secundarios como la serie rusa El oro de gloria rodada en Cuba y la serie alemana Un hombre sin rostro. Y más de 10 cortometrajes de varios realizadores. Esa diversidad me ha permitido darme el gusto de trabajar con muchos de los directores de ese medio en este país.

-¿Cuál fue tu primer papel en la TV?

-Mi primer papel en la televisión fue en el tele teatro El millonario y la maleta, dirigido por Raúl Villarreal. A pesar de ser un personaje muy pequeño que el único que texto que decía era: “Sin dudas”, lo disfruté muchísimo. Fue la primera vez que vi un estudio de televisión por dentro y quedé deslumbrado.

-¿Cuándo y cómo nace Mentepollo?

-Fue muy sencillo. Una noche actuando en un centro nocturno, Nelson Gudín se me acerco y me propuso el personaje, me dijo que lo pensara y que después le diera respuesta pero no tuve que pensarlo mucho. Algo me decía que tenía que aceptarlo que ese personaje me podía traer cosas buenas a mi carrera y en efecto. Me abrió las puertas al público cubano y a los directores, vivo eternamente agradecido a Mentepollo y a Nelson Gudín.

-Háblame de cómo te preparaste para: el asesino de Entrega y el oficial de Lucha contra Bandidos.

-Mira Oscar Gabriel (El asesino) fue otro regalo pero al mismo tiempo una responsabilidad muy grande. Ese era el personaje que todo actor quería hacer después de leer la novela. Es el personaje que nos pasamos la vida esperando y a veces nunca llega, y de pronto Osvaldo Doimeadiós y Alberto Luberta preguntándome que si me interesa. Lo primero que me dio fue un miedo terrible. Yo aún hoy soy más conocido en Cuba por la comedia que por el drama y el asesino era lo más dramático a que me iba enfrentar en mi carrera. Lo digo de corazón, el noventa por ciento de mi garantía en Entrega fue Doimeadios en quién confío ciegamente como director de actores y en la confianza que Luberta me dio para demostrar si podía hacerlo o no.

A Guayacol le tengo un cariño especial. Ya son dos temporadas, la primera con Luberta y la segunda con Roly Peña con los dos me fue muy bien. Eduardo Vazquez está muy claro de lo que quiere ver representado con el personaje, de todos modos en las dos temporadas me hubiera gustado un Guayacol más simpático, más tomador, más mujeriego. Hay mucha gente que hizo cosas grandes en la historia de este país y eran gente de carne y hueso, gente muy valiente de ambos lados que no eran perfectos, estoy ya cansado de vender una historia encartonada donde nuestros héroes son perfectos.

-¿No cantas nada? Pero comes…fruta

-Jajaja no se puede ser bueno en todo...A mi se me da mejor lo de comer frutas.

-¿Por qué director de actores en Al habla con los muertos?

-Es un trabajo que siempre me ha interesado. Hace mucho tiempo en el mundo entero se trabaja así. Pues el director de una serie o una película está al tanto de muchos detalles al mismo tiempo y es siempre una garantía tener a alguien que se encargue solamente de la actuación. Pero es realmente una bendición que la primera vez que hago este trabajo, me haya tocado un equipo como el que lograron armar Luberta (director) y Reinier (productor). Lo que pasó ahí fue algo mágico y lo digo en serio, no estoy tratando de buscar palabras lindas. Los técnicos y los artistas trabajamos a la par, sobreponiéndonos a todas las presiones y contratiempos que existen en la Cuba de hoy para realizar este tipo de trabajo que hacemos, por la Covid y todo lo demás. En fin que Luberta y el elenco de actores hayan confiado en mi, es una de las cosas más lindas e importantes que han pasado en mi carrera.

-Lo que no te haya preguntado.

-Paqui me gustaría que hablaras también de que a pesar de que me gusta interpretar personajes del género que sea,voy apostar siempre más por el humor. De hecho ya empecé a dirigir mis propios trabajos, en mi canal de YouTube Carlos Gonzalvo Comedia pueden encontrar mis dos primeros cortometrajes; ambos con guión y dirección míos y he creado el proyecto Mala Kompañia para la realización de audiovisuales todos relacionados con la comedia.