Sabia martiana, sabia fidelista

Fue en la Universidad de La Habana donde el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, aprendiera muchas cosas, a decir de él, las mejores cosas de su vida, entre ellas, hacerse seguidor de las ideas de José Martí.

“Porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista".