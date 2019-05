En ocasión del 124 Aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional, José Martí el 19 de mayo de 1895, Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten con sus lectores el libro José Martí en el ideario de Fidel Castro e imágenes de la intervención de Fidel en la Mesa Redonda Especial en homenaje al Apóstol, en el teatro Karl Marx, el 19 de mayo de 2005.

Sobre Martí expresó Fidel el 14 de octubre de 1991 en la Clausura del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba:

“¡Tú, Martí, no fuiste jamás vencido el día que caíste en Dos Ríos!, y por ustedes, por su ejemplo, por su muerte, hoy hay millones de cubanos dispuestos a seguir el ejemplo, dispuestos a defender las ideas, y dispuestos a morir, igual que hicieron ustedes, para salvar la libertad, para salvar la justicia, para salvar el honor y el decoro de los hombres; porque sin honor y sin decoro no puede haber vida, ni importa la vida, ni queremos la vida; sin honor y sin decoro no importa la vida, ni queremos la vida, no solo la nuestra, sino incluso la de todos aquellos a los que amamos. ¡Sin honor, sin decoro, sin independencia y sin dignidad no es nada un pueblo, no importa la vida de un pueblo!”