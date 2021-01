¿Qué se puede hacer con el... humor?

Para el diccionario de la Real Academia Española el humor es "jovialidad, agudeza", y lo cómico "que divierte y hace reír", es un tema polémico sobre el que el que la investigadora y asesora de la televisión Nelia Casado, ha escrito bastante.

Se trata de un asunto controvertible y en el que es difícil encontrar consenso. Osvaldo Doimeadios me afirmó en una entrevista: "Para mí el humor tiene que ser inteligente o no lo es…".

Mientras, Baudilio Espinosa ha expresado: "El humor es expresión de la espiritualidad humana. Los animales no se ríen. El sentido del humor suele estar asociado a la inteligencia. El humor cumple todas las funciones del arte como forma de la conciencia social. No solo la de divertir, sino la de hacer catarsis, la de educar, la de identificar errores. La de pretender que uno viva mejor. No es cierto que el nuestro sea un país de humoristas. Al cubano le encanta la burla, el choteo. Pero no creo que tengamos un especial sentido del humor. Lo que ocurre es que somos capaces de reír con nuestra propia tragedia. Si no podemos extirpar la burocracia, pues nos reímos de los burócratas. Es un mecanismo de supervivencia muy laudable…".

Creo que por ahí anda el meollo de este asunto que se llama humor y puede ser cómico. Pero si en sentido general es este un tema peliagudo, en la televisión deviene neurálgico. Precisamente a Doime le pregunté: ¿Qué pasó contigo a partir de Sabadazo? Me respondió "Sabadazo fue la oportunidad de amplificar lo que hacía a un público mayor. Llegó en uno de los momentos más aciagos de nuestro país: el período especial. Fue la oportunidad de hacer un equipo, de descubrir otra manera de hacer, quizás más apegada al lado costumbrista pero que todavía hoy me regocija. Quedan en YouTube y otras plataformas momentos del programa y me asombra que aún muchachos muy jóvenes, algunos ni siquiera habían nacido, lo disfruten como nosotros la primera vez. Fue un hito dentro de la tv y curiosamente hecho con muy pocos recursos".

Vivir del cuento, con casi tres lustros de duración, también ya resulta paradigmático. Luis Silva, quien encarna a Pánfilo es uno de los actores más populares de Cuba, que en una entrevista confesó "La televisión ha sido lo más grande para mí. Yo pasaba por delante del ICRT, miraba hacia adentro y me decía: “Si algún día yo pudiera hacer algún programa allá adentro”. Y se me dio."

Al preguntarle, ¿Es Pánfilo totalmente libre al decir sus opiniones? ¿Cómo lo logras? me dijo: "Totalmente libre. Pánfilo ha dado su opinión sobre temas tan sencillos como de otros tan candentes. No hay tema duro o difícil que se le resista a Pánfilo. Y esto no es solo un logro mío, sino de todo el colectivo del programa. Cada mensaje que va a transmitir Pánfilo se estudia mucho, se analiza, se divide en sílabas si hace falta. Se le busca las posibles interpretaciones que pueda tener. Si puede provocar o no algún malentendido. Para eso utilizamos herramientas inherentes al humor, como el doble sentido, el cambio brusco de ritmo, la sutileza, la sorpresa, las transiciones cortadas y sobre todo un fuerte uso de la lengua española y su tan rica gramática. Hemos sido capaces de ‘jugar con candela’, de tocar temas impensables en un programa humorístico de la Televisión Cubana. Hemos hecho chistes con las antenas (todo el mundo sabe cuáles antenas), con las escaseces, con el éxodo al extranjero, etc. Pero todo de una manera fina, bien hilvanada. Yo diría que dibujada a mano".

Ignacio Hernández, director de Vivir del Cuento, comenta "la popularidad entraña un compromiso grande, sobre todo cuando eres honesto y consecuente. No siempre la popularidad es sinónimo de calidad. Sin embargo, es un firme propósito de nuestro equipo de trabajo que la popularidad de Vivir del cuento sea el resultado de un riguroso trabajo que aspira a la máxima calidad posible. Cuando te adentras en el universo de la televisión y aspiras a que tu programa alcance elevados índices de teleaudiencia y gusto, descubres que hay mucho que aprender, no basta con lo que has leído hasta hoy, ni con las herramientas que te facilitó la universidad, requiere esfuerzo, voluntad, estudio constante, hay que ser humilde, autocrítico y receptivo".

Al preguntarle ¿Cuáles son, en tu opinión, los elementos que hacen de Vivir… casi un paradigma?, responde: "Comparto la idea de que gran parte del éxito o el fracaso en un programa de comedia se debe a sus guiones, a sus interpretaciones, al respeto de las historias de vidas, a las caracterizaciones de los personajes, a lo atractivo que puedan ser los conflictos entre los personajes y las situaciones que generan. Por estas razones nuestros dos guionistas más estables Jaime Fort y Antonio Berazaín, cuando presentan sus guiones, se someten a un riguroso trabajo de mesa donde el resto del equipo se convierte en contraparte (se critica, cuestiona, fertiliza, enriquece, se sueña) y al final lleva el sello del colectivo con toda la fuerza de su capacidad creativa, sin desacreditar la obra y con todo el respeto que merece quien tiene la misión de contar una historia con estas características cada lunes. En mi opinión este es el punto de partida para garantizar que el programa sea efectivo.

Además, hay otros elementos importantes que iré enumerando:

-Atrapar la atención y el interés de toda la familia, de manera que puedan disfrutar juntos niños, jóvenes, adultos sin distinción de sexo, edad, nivel de escolaridad u ocupación.

-Reflejar la realidad cotidiana, la actualidad, a través de situaciones y personajes que representan las propias contradicciones de la vida social, cultural y política de nuestro país.

Elegir y abordar temas complejos, profundos con respeto, creatividad y sagacidad.

Contar con un equipo de actores con mucho talento y algunos especialistas comprometidos con un objetivo común: lograr en cada emisión una historia de las que está en nuestras calles y hacerlo con simpatía , de manera que divierta, entretenga y motive el debate, la reflexión sobre el tema tratado.

Haber logrado que los televidentes se enamoraran de los personajes.

Asumir riesgos y no limitar la capacidad creativa.

Conocer y aprovechar los recursos del género.

Emplear exteriores para recrear situaciones y aprovechar al máximo las potencialidades de cada historia, aunque esto implique más trabajo en condiciones adversas”.

Creo que, si no son lapidarias esas razones de Nashi, dicen por que los lunes por la noche la mayoría de los cubanos se prepara para reír. Claro hay críticas, no todos los programas salen redondos, pero sigue estando en la preferencia de una buena parte de los televidentes que espera sea tratado “el asunto” de la semana.

Hasta hace poco más de un mes Cubavisión tenía dedicado al humor, Vivir del cuento y A otro con ese cuento, un espacio formado con telechistes, que nace más del choteo que de lo cómico, pero que tiene su público.

Desde unas semanas atrás, el canal generalista de la televisión cubana propone otros cuatro programas, un gran esfuerzo indudablemente, pero con resultados disparejos.

Humor a primera vista, en el aire desde el 17 de diciembre, los lunes, es un espacio de quince minutos, coordinado por Elena Palacios.

Se trata de historias, algunas basadas en cuentos, que tiene un final inesperado y humorístico. Dirigidas esas entregas por la propia Elena, Alberto Luberta, José Antonio López, Pepe Cabrera y Armando Toledo, entre otros directores es, en mi opinión, el más logrado. Habrá que ver que sucede en el futuro. (A propósito: ¿ahora los lunes hay tres programas humorísticos?)

Los sábados por la noche se transmite El atracón, que dirige José Antonio López Díaz, con la excelente actriz Yerlín Pérez, de protagonista con su Arturita (¿no se podía haber escrito para ella en género de comedia otro personaje?).

De nuevo se usa el recurso de televisión dentro de la televisión, en este caso cuando se filma un programa de recetas de cocina, que tiene muy poco tiempo para desarrollar las historias. El atracón hasta ahora se queda en el intento, habrá que ver cómo se desenvuelve.

Na’megando, fue parido por jóvenes avileños dirigidos por Yoenia (Yoe) Pérez. Interesante y actual tema: nuestra vida en tiempos de redes sociales. Satirizando actitudes diversas intenta navegar en el mundo contemporáneo, pero es una propuesta que, como un potaje, se siente crudo, no cuajó lo suficiente. Tiene posibilidades si se piensa y decanta, veremos.

De los cuatro programas estrenados el único que ya tuvo una temporada es El motor de arranque que se estrenó en los años 2008-2009 en El Canal Habana.

Sus padres Juan Carlos Travieso y Osvaldo Doimeadios, con un poquito de recursos se propusieron un antishow y entonces lo lograron. Ahora, con los recursos de RTV Comercial, ¿por qué mantener ese desorden sin lógica que inunda el programa de principio a fin? En el primer intento el conductor era Doime, ahora es Jorge Bacallao que se encarga también del guión. Y lo de conducir no le sale, le falta ese don de la gracia ante las cámaras.

El elenco de El motor de arranque, empezando por Ray Fernandez, su grupo e invitados de lujos, más Tomasita Quiala en la improvisación está bien en términos generales, aunque muchas veces los personajes andan desorientados y con más disfraz del necesario.

Uno de esos actores es Leonardo Santisteban (Maraca) que, aunque no interprete a su conocido personaje, con los mismos chistes y su afán de interrumpir (por lo menos eso parece) está el sábado en El atracón y el domingo en El motor. Si el actor no es camaleónico, es un error usarlo en dos programas distintos primero sábado y luego domingo.

El Making Off de cada programa, con el peligro de que se quede sin personas a las que entrevistar, si es un anti show con una Andrea Doimeadios, capaz de satirizar a los comunicadores con las palabras justas y los gestos que lleva cada parlamento. A ese pedacito, sí le veo futuro, así o como personaje. Habrá que ver si logran encauzar El motor... Valdría la pena.

Un buen amigo, con experiencia en el humor me decía que las cuatro propuestas estaban naciendo todavía, que habría que ver que sucede en las próximas entregas, incluso en otros intentos.

Sería muy bueno que el Centro de Investigaciones Sociales del ICRT hiciera un estudio acerca de esos espacios y que también se rastreara en las redes sociales para ver por dónde van las opiniones. Por lo pronto repito una frase que he usado hasta en títulos: “el humor, ay, el humor”.