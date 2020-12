Olga Lidia Díaz: Única cubana en “ponchar” deportes para todo el mundo

“Quiero agregarte que he tenido la posibilidad de trabajar en Olimpiadas: Londres 2012 y Brasil 2016. También en los juegos Panamericanos de México 2011. De hecho te comento que soy la única mujer cubana que ha ponchado deportes en vivo y para todo el mundo a nivel Internacional lo que me llena de mucho orgullo”, me escribe al final de sus respuestas Olga Lidia Diaz.

Ser único en algo a nivel nacional no es poco mérito, pero esta mujer de la tv es como son los elefantes, callados pero aplastantes. Una hormiguita de trabajo, tener la confianza sobre sus hombros para ponchar programas importantes, trabajar en otros espacios que sientan época, y en ella no se percibe fatuidad ninguna.

Supongo que tenga muchos premios, quizás no, los galardones pueden ser veleidosos, lo que si tiene Olga Lidia – que no representa su edad - es el respeto de su familia y de quienes trabajan con ella.

Como ella no pregona lo que hace, aquí se las presento:

-¿Qué estudiaste?

- Ingeniería. Soy graduada del ISJAE como Ingeniera en Telecomunicaciones desde el año 1989.

-¿Cómo llegas a la TV?

-Comencé a trabajar como editora de TV en el año 1984 y ya se me pegó el bichito de la realización. Cuando me gradué ya llevaba cinco años de editora y entonces me quedé en el sector artístico. Pasé varios cursos de realizadora, guión y como directora de TV, por eso en el año 2000 pasé a dirigir programas.

Recuerdo que fue bien estimulante para mi ganar un año después el premio Caracol con el programa Somos Cuba que dirigí junto a Julio Acanda y Maelia Divo.

¿Qué le debes a Sitio del arte?

-El programa Sitio del Arte ha sido una escuela para mí. Todas las semanas trabajamos duro para sacar espacios con una buena factura a pesar de todas las dificultades. Conoces a Julia Mirabal. Muy profesional en su trabajo. Todos aprenden allí. De hecho es un lugar donde muchos jóvenes periodistas comienzan su vida laboral. He tenido la posibilidad de trabajar con dos periodistas muy buenos de la TV nacional Julio Acanda y Julia Mirabal.

-¿De quién fue la idea de Fe de vida?

- La idea original de Fe de Vida, un programa que aprecio mucho por sus objetivos y propuestas, es una idea original de Sutrayel Falcón y Migdalia Calvo guionistas de la TV. La dirección del Canal Educativo me planteó el proyecto e inmediatamente quedé enamorada.

Muchas cosas hoy no son como el diseño original pero la base era esa, tener un programa para plantear temas relacionados con la tercera edad.

En estos además de dirigirlo yo también escribo los guiones.

- ¿Cuántas temporadas o paquetes llevas?

-Ya llevamos seis temporadas. Este año por el bicharraco no pudimos grabar pero el próximo seguiremos.

-¿Por qué cambias los presentadores?

-He tenido la posibilidad de trabajar con muy buenas actrices y actores que me han respondido. Los cambios han sido porque ellos han tenido otros proyectos que han coincidido con el tiempo de grabación.

Como presentadoras hemos tenido a María Teresa Pina, Obelia Blanco y ya por último a Miriam Socarrás quien está muy identificada con el proyecto.

El entrevistador desde el principio ha sido Hilario Peña pero en la última entrega lo hizo Alden Knight porque Hilario estaba grabando con Roly Peña la serie de Lucha contra Bandidos, La otra guerra.

Debo reconocer que todos me han respondido muy rápido a la propuesta de trabajar para tratar estos temas del adulto mayor en la TV. Recuerdo que hace seis años cuando comenzamos, Hilario no era aún de la tercera edad.

-Háblame de tu experiencia con el bicharraco

-Te cuento que con el bicharraco en las calles he tenido que trabajar y bastante.

Me correspondió dirigir las conferencias de prensa del Dr Francisco Durán que el pueblo esperaba cada día. El Dr. no solo informaba de la situación del virus en Cuba sino que nos iba instruyendo .

El pueblo cubano es ahora más precavido y disciplinado con las normas gracias a las orientaciones diarias del especialista y me siento orgullosa de haber participado en eso.

He vivido lo que todos acá en Cuba, la incertidumbre con esa enfermedad tan contagiosa y al principio letal. Ya ahora más tranquila porque aprendí que siguiendo las reglas sanitarias y con precaución, se puede convivir con el bicharraco.

No sé si conoces que también dirijo actos y eventos políticos, y de esos he tenido algunos en estos tiempos con el bicharraco.

-¿Y cuáles otros programas has hecho? Dime los que salvarías

-Paqui he hecho varios programas en estos 36 años en la TV, primero como editora y luego como directora. En el Canal Educativo he dirigido Universidad para todos de variadas temáticas históricas, científicas y de idiomas. Para las enseñanzas artísticas en las escuelas de Arte en Cuba como cercanía y Mirada de artista que aún se trasmiten. En Cubavisión Internacional dirijo el programa Enlace Cuba.

Los que salvaría: Somos Cuba, Sitio del Arte y Fe de Vida.

(Tomado del Portal de la TVC Cubana)