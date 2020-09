Segunda temporada de LCB.La Otra Guerra llega hoy a su final

Esta noche llega el final de la segunda temporada de LCB. La Otra Guerra, una serie televisiva que domingo tras domingo ha puesto en pantalla las emociones más diversas de una parte importante de la historia cubana. Aplausos para el colectivo de realización y su elenco, cuyos artistas comparten otra vez en exclusiva para Radio Caibarién sus impresiones sobre la propuesta audiovisual.

El joven actor Johann Ramos, que durante las dos entregas de LCB ha defendido el personaje de Cloro, el hijo miliciano de Mongo Castillo, nos comenta: “LCB llega a mí a través de un amigo; un día supimos de un casting que estaba haciendo Alberto Luberta, hijo, sobre una serie histórica, decidimos ir y aprobamos, solo que, en mi caso, no obtuve inmediatamente este papel, el cual se me propuso después de un cambio de actores y personajes como suele suceder a veces y ahí comenzó la historia de Clorobaldo Castillo en la lucha contra los bandidos en el Escambray y que repite en esta segunda parte que se desarrolla en Matanzas.

“Eduardo Vázquez y Alberto Luberta, son escritores de detalles, facilitan mucho el trabajo del actor a la hora de hacer una investigación para dotar al personaje de características creíbles y de una adecuada relación con el entorno, es decir, la época y el contexto histórico influyeron mucho a la hora de obtener el personaje, además de haber trabajado con actores que te ayudan a obtener un buen resultado en pantalla, como Osvaldo Doimeadiós, Mongo Castillo, y Fernando Echevarría, El Gallo, aunque la escuadra completa era una retroalimentación constante.

“Cloro significa mucho para mí, es de estos personajes que le tomas cariño y lo defiendes a muerte, aunque cuando ves el resultado en pantalla te das cuenta de muchas cosas positivas y negativas; pero con respecto a Cloro es tan lindo lo que ha sucedido con él, que me enfoco y aprendo de este personaje.

“El público también creo que ha reaccionado de esa misma manera, me han demostrado que le tienen mucho cariño, y no solo a Cloro, a LCB en general, pues es una serie que se centra más en la persona detrás de esa figura histórica que en la historia en si misma, aunque evidentemente recrea episodios reales vividos por muchas personas y héroes anónimos a los cuales es dedicada. Para este final de temporada el público podrá ver a un Cloro más maduro, sensible, pero a la vez más fuerte. Aprenderá a valorar más a la familia, tanto a la que le ha tocado como a la que se ha creado en ese tiempo de guerra, con la que él convive, y aunque es el anhelo de todos los personajes terminar esta guerra y vencer, creo que Cloro está más preparado que nunca para librar otra”.

Lucha Contra Bandidos, La Otra Guerra, durante los últimos 10 capítulos de estreno, nos regaló también nuevos rostros, como el del maestro Diego, interpretado por el joven Víctor Alfredo Cruz, quien nos habló sobre su personaje:

“Para mí fue un verdadero regalo estar en esta serie pues me llevó a un profundo estudio y me acercó a esta parte tan importante de nuestra historia. También agradezco haber trabajado junto a actores icónicos y con carreras indiscutiblemente sólidas, por lo que fue una verdadera obligación el estudio y la preparación para poder enfrentarlos, en el mejor sentido de la palabra. De Diego podemos esperar si se suma a la lucha armada o no, ya que por su juventud e inexperiencia lo han mantenido al margen de las operaciones y esto lo ha hecho sentirse minimizado e excluido. Lo dejo como una incógnita y los invito a disfrutar de estos últimos capítulos de la serie”.

Correspondió al joven villaclareño Andro Díaz Caraballo encarnar al también miliciano Isaac, un cubano comprometido con su tiempo y que agradece la puesta en pantalla. Así lo afirma este joven actor:

“Yo creo que encarnar a Isaac fue un trabajo y un proceso de investigación muy lindo, cuando uno le entrega todo a su personaje y le tiene tanta fe, el resultado no puede ser otro que satisfactorio.

“La historia de este personaje es la historia de Cuba en sí misma, abarca toda esa problemática y todo ese dilema que muchas familias vivieron, divididas por convicciones totalmente diferentes, en este caso, de un lado está Isaac, un joven comprometido con la naciente Revolución y del otro su familia, principalmente su hermano Lalo, cuyo mentor ha sino el mismísimo Felo Sánchez. Es importante reafirmar el gran talento de Eduardo Vázquez a la hora de llevar su tinta de la manera que lo hizo con Isaac y con muchos de estos personajes en esta temporada.

“Una de las claves en todo el proceso es hacer las cosas con amor, cuando uno hace lo que le gusta siente que no está trabajando, siente que solamente está disfrutando, y esa es una manera muy linda de hacer las cosas.

“Isaac busca hacer lo correcto, busca dejarse llevar por sus ideales, por sus principios, aunque eso conlleve a ir en contra de su propia sangre; esta es una contradicción que va a tener el personaje durante toda la serie”.

Niu Ventura, quien repite en esta segunda entrega como parte de elenco, también habla de su trabajo como el Capitán Hugo: “El personaje del Capitán Hugo Bravo en la serie lo considero todo un honor y un regalo, por lo que tengo que estar eternamente agradecido a Albertico Luberta por haber confiado en mí para interpretarlo desde que inició la historia en el Escambray durante la primera temporada.

Para su estudio tuve que investigar la historia de Cuba; los personajes siempre tienen una biografía de la cual a veces no se habla en escena, pero ayuda a los actores a saber de dónde vienen para saber hacia donde lo queremos llevar y en este caso, aunque no se dice, Hugo se ganó sus grados en la Sierra y esto lo tiene bien claro, es una responsabilidad bien grande la que debe defender. Aunque parezca muchas veces impulsivo, hay que tener presente que en la guerra, sobre todo si se es jefe, no hay tiempo para vacilaciones, hay que ser justos, pero con mano dura.

“Creo que ya lo veo como cierto “padreˮ de las tropas, porque, a pesar de que busca que las operaciones sean efectivas también busca que haya la menor cantidad, si es posible ninguna pérdida en las tropas. Es por esto tanto recelo a la hora de cuidar al maestro, a otros jóvenes, porque son pérdidas irreparables y eso lo tiene bien claro.

“Fue un lujo compartir escena con actores de la talla de Fernando Echevarría, Osvaldo Doimeadiós, Jorgito Martínez, Jorge Enrique Caballero, Luis Carreres, y todos los demás con los que trabajé; era una verdadera clase magistral verlos actuar. Incluso también es preciso resaltar a los más jóvenes como Pedrito Martínez, Víctor Cruz, Andro Díaz, mi gran amigo Leandro Cáceres y muchos otros; la lista es interminable.

“El equipo técnico y el equipo de figuración también fueron imprescindibles para obtener el resultado que hoy vemos en pantalla, y por supuesto, agradecer a Roly Peña por haber dado continuidad a mi personaje en esta segunda entrega.

“La serie ha marcado un lugar importante en la historia de la televisión cubana, no solo por la efectividad de su realización, sino por la importancia histórica que recoge.

“El Capitán Hugo todavía tiene mucha pelea que dar, a pesar de que solo falta un solo capítulo para terminar esta temporada, como esta lucha duró más de cinco años y se extendió por todo el país, creo que aún hay muchas historias lindas e interesantes por contar.

“Al público le ha gustado mucho el personaje, la serie ha sido bien recibida, y eso me alegra enormemente, pues ha sido el resultado de nuestro estudio, nuestro compromiso y nuestra entrega con esta historia. A mí en lo personal me alegra y me da mucha fuerza para ser cada día más exigente y para amar mucho más lo que hago. Estoy eternamente agradecido por esta gran aventura que me ha tocado vivir.

“Cada domingo LCB2 nos puso a pensar y sentir el pasado. Emociones que por suerte, prometen repetirse, porque el escritor de la serie, Eduardo Vázquez, anunció en su cuenta oficial en Facebook que ya trabaja con Albertico Luberta para la tercera entrega de La Otra Guerra. Un regalo para quienes siguen el buen arte a través de la pequeña pantalla”.

(Tomado de Radio Caibarién)