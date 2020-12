“Anda, no juegues con los santos Mayeya”

No hay que ser necesariamente comunista para ser antiimperialista. No hay que considerarse necesariamente revolucionario para defender la soberanía de tu nación. Lo que es una verdadera afrenta moral es que un cubano no se sienta patriota.

La cultura y la creación artística deben gozar de libertad, pues en esa justa perspectiva se orienta a ser una cultura soberana y antimperialista.

El escritor francés André Malraux decía "La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado".

Es una expresión certera del papel de arte y la cultura en la sociedad. Siempre he opinado que la cultura como ente identitario y modo de expresión de los hombres, sobrepasa los umbrales de obras, creadores y artistas para ser patrimonio vivo de un pueblo. La cultura es de todos los ciudadanos, no sólo de los artistas.

Por esa razón es legítimo que una nación defienda su cultura y sus auténticas expresiones artísticas. Para que no nos desmonten nuestros símbolos, nuestra identidad, para que no nos desarmen la patria.

(Tomado del perfil de Facebook del autor)