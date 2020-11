Karel, el guajiro que le habló sin nervios de ciencia al Presidente (+ Fotos y Video)

Con 12 kilogramos de libros y unas pocas ropas, Karel Rafael Fragoso Sánchez y su esposa Yaneisy Conde Marrero; se mudaron para una humilde casa en medio de 7 caballerías de tierra que acababan de recibir. El terreno se asemejaba mucho a un infierno dantesco, o a un sueño poco realizable.

El área en cuestión, vinculada a la Unidad Empresarial de Base “Dos Ríos”, de la Empresa Pecuaria Managuaco, estaba completamente ociosa y perdida en marabú desde hacía 20 años. Cualquiera en su sano juicio habría dudado, pero no él. No en vano había cargado con tanta literatura científica bajo el brazo, o mejor, dentro de cajones.

Lo primero, recuerda Karel, fue recuperar las instalaciones y las fuentes de abasto de agua. Luego elegir bien la zona en la cual se colocarían a los animales y “a partir de ese momento echamos pa adelante, con esfuerzo, sacrificio y ciencia”, acota el productor.

Ciencia, ahí está la clave, porque casi todo lo logrado en la finca espirituana “Botón de Oro” se consulta primero con especialistas, universidades y centros de investigación. Luego se reflexiona, se calcula y finalmente se aplica.

Este guajiro no procede ni de una familia ganadera, ni tiene “genes de tradiciones agrícolas en sus células”. De hecho ni tan siquiera sabía qué come una vaca, confiesa jocosamente. Lo que sí tiene karel son unos deseos enormes de ser útil al país y producir sin depender de costosas importaciones.

Han sido once años de entrega y también de tragos amargos. El guajiro ha tenido que soportar incomprensiones, petulancias, puertas cerradas e incrédulos. A pesar de todo nunca se rindió y hoy es capaz de alimentar a más de 200 cabezas de ganado con la comida ecológica que él mismo produce.

Para que se tenga una idea, con sólo 6 trabajadores, la finca se autoabastece completamente. Funciona como reloj suizo, si me permiten la expresión.

Dicen que fue amor a primera vista. Se la presentaron durante un congreso internacional de silvopastoreo con sede en Colombia, al cual asistió como ponente.

Entonces se le fijó el diseño en el cerebro y hasta en el alma. En ese mismo evento escuchó que la máquina ensiladora permite aprovechar al máximo los pastos y forrajes y comprendió que ese era el camino. Ahora ya podía producir comida de alto valor nutritivo y además, guardar el excedente para la época de seca.

Pero eso no es todo, porque este método facilita el aprovechamiento de yerbas y plantas, tanto de las hojas como de los tallos. Se reduce así la pérdida de nutrientes en los forrajes, reteniéndose una mayor cantidad de proteínas y minerales.

De su experiencia internacional, Karel trajo un video y con ayuda de entidades espirituanas, en menos de dos meses se fabricó recientemente el primer prototipo cubano de una máquina ensiladora en bolsas.

“La máquina la había desarrollado una universidad colombiana de agromecánica y me llamó enseguida la atención porque pensé en los gastos económicos que tenemos en los silos del país y en las pérdidas asociadas a este concepto. Por eso traje la idea, pero me pasé casi 3 años tratando de que entendieran mi propuesta. Primero me llamaban loco, pero hoy demostramos que tenemos la razón”.