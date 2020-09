Fin de El rostro de los días: ¿Qué haremos los lunes, miércoles y viernes?

El rostro de los días que llegó a su capítulo 83 (final) y se transmitió los lunes, miércoles y viernes, consiguió que muchas personas estuviéramos con los celulares encendidos para ver el meme del momento o conocer el resumen de cada trasmisión que realizó Dachelys Valdés Moreno, con comentarios jocosos y serios.

Los memes saltaban lo mismo en WhatsApp que en Facebook, con tal ingeniosidad que provocaban la risa. Mucha razón tiene Manuel Calviño al defender lo cómico como terapia siempre, y mucho más en estos seis meses del bicharraco (Coronavirus, SARV-CoV-2 o Covid- 19) en Cuba. Porque reír es una sana manera de liberar stress.

Este es un mérito, otro indiscutible es el tema. “Muchas de las historias de la novela están inspiradas en lo que me contaron distintas mujeres que estaban ingresadas en dichos lugares (Hogares maternos). Bebí de aquí y de allá, engarcé está anécdota con la otra, potencié lo que me resultó más interesante”, me contó Ángel Luis Martínez Rodríguez guionista de la pieza, quien agregó:

“Cuando ya el argumento y el diseño de personajes estuvo listo, me pidieron que sumara otro guionista al proyecto. Yo no conocía a Serguei Svoboda, pero me dieron excelentes referencias de él. Creo que traerlo al proyecto fue muy bueno, pues de alguna forma nos complementamos, ambos nos aportamos, enfocados los dos en tomar un mismo camino”.

Esa historia de maternidades y paternidades que Ángel Luis rescató en su investigación, pudieron ser una excelente materia prima para contar historias tan duras como creíbles, en forma de melodrama. Pero, no creo que se lograra.

Me pregunto por qué Aurora no pudo hacerse un legrado en los años 80 en Cuba, cuando en esa época la gran preocupación era la cantidad de adolescentes que se interrumpían el embarazo. ¿Acaso por un acto cometido a los catorce años una mujer tiene que estarse flagelando contantemente?

Su enamorado de entonces, de la misma edad, miente para quitarle preocupación y esa acción deriva a su actitud y aptitud delincuencial que intenta redimir al final, primero diciéndole a su adorada que su hija está viva, y luego golpeando hasta la muerte al violador de una muchacha querida por Aurora.

A propósito: la policía no pudo capturar al violador, ni salvar al bebé de Fabián. En el primer caso llegó tarde y en el segundo, en una escena entre mística y surrealista, para nada creíble, es Niurka, la muerta, quien, a través de Mariana, salva al niño y de paso aprueba el romance de su ex.

Desde cuándo la paternidad cura a un hombre del machismo, se puede ser padre incluso responsable, y un redomado abusador de mujeres. El buen Aldo no pensó así y bueno, esa historia le dio la razón.

El tiempo… esas lindas imágenes con buena música, por momento parecían videos clip por los 500 años de La Habana. Solo otro ejemplo, la malvada Mercedes roba a su bisnieto una tarde, pasa la noche fuera, la encuentran en la costa al otro día, ella con vestido impecable y el bebé no extrañó al papá, ni a la abuela, ni desfalleció de hambre.

La actuación, ay, la actuación. Que me perdone por tomarlo de “base material de estudios”, un crac entre los actores cubanos: Fernando Hechevarría. ¡Qué inmensa diferencia entre el impactante Gallo de Lucha contra bandidos y el gris padre de Mariana en El rostro…! Ahí se une un pobrísimo diseño de personaje, a una mala dirección de actores.

¿Por qué en el taller de mecánica hay siempre un solo carro, el mismo, y los actores no hacen acciones propias de su oficio? ¿Era muy difícil que limpiaran un carburador o las bujías? La madre de Mariana siempre anda de punta en blanco, maquillada hasta acabada de levantar, no limpia, no friega, no cocina, ni se ve a nadie hacerlo.

¿De que viven los abuelos de Betty?, nadie busca un mandado; hay un carro que gasta gasolina ¿Cómo la compran?

Cuando hay comida nadie muestra apetito, ni sed, en fin, tener en cuenta esa lógica de una casa o un taller, es una puesta en escena que hace creíble la historia. No sé que tiempo se llevó filmar el teledrama Pasos firmes, pero cada acción te entra por los ojos y a veces te aprieta el corazón, porque gesto por gesto y plano por plano están en el lugar espacial que deben ocupar.

En El rostro…desde el primer capítulo hubo ausencia de tareas escénicas, de movimientos lógicos, de representación orgánica, de condicionar al actor al encuadre y no al revés.

Recuerdan si en alguna escena se supo si era de noche (al no ser en los videos clip de La Habana), porque hubo rigidez en la cámara y falta de atmósferas, que hubiera podio acentuar situaciones dramáticas.

No voy a seguir escribiendo sobre un tema que sé, generará polémica. En Cubadebate dejaron este mensaje en uno de mis textos:

“Un Padre cubano dijo:

Felicitaciones a nuestra televisión por estar haciendo un real esfuerzo en estos tiempos de pandemia para mantener en algunos programas la atención del

público. Es cierto que con mayor recurso podríamos hacer mejor televisión, pero no siempre es así, para atraer, educar y entretener al público hay que tener una actualización de los problemas reales que gustan y afectan a los

televidentes(…) Paquita, pienso que sobre la telenovela cubana actual te has quedado con esa espina atravesada ya que en tu último artículo fue altamente rechazado

por la mayoría de los foristas, como aún quieres seguir comentando de ella te recomiendo no ser tan crítica, ni tratar de hacernos llegar el criterio

de otros que aunque sean críticos, no siempre tienen la razón. Desgraciadamente, en tiempo de pandemia, donde los cubanos no tenemos mucha alternativa entre colas, escasez, el stress y algunos programas que realmente merecen una crítica profunda, que los han mantenido contra viento y marea; la novela cubana de verdad que ha logrado mantener un lugar en la ayuda que se necesita, tal vez ni sea la ideal para ti, pero si para muchos por no decirte para millones. Por lo que tú critica no ganaría mucho cuando tratas de opacar y no sé con qué objetivo la puesta en la televisión de esta novela. Hay muchos programas en nuestra televisión que aceptarían con una sonrisa tú crítica. Saludos”.

Pues lo siento amigo lector: estas líneas recogen parte de lo que yo pienso. En ese comentario se apunta una realidad: en tiempo de encierro forzoso, la TV es un entretenimiento. Y dije la verdad en el título. Extrañaré los memes y los comentarios, hay necesidad de reírse en esta época de bicharraco, pero también de criticar programas que están mal, (con algunos lo he hecho), y pensar un poquito en por qué una propuesta con temas tan serios genera esa cantidad de chistes. Espero por sus comentarios, siempre aprendo.

(Tomado del Portal de la TVC)