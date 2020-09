Sabor y Tradición: Seis recetas de sopas

Muchas personas asocian las sopas, caldos y cremas con enfermos, niños o ancianos. Como una forma de nutrirlos, cosa muy errónea y como dije en el artículo anterior, era muy usual por las tardes hacer comidas más ligeras por la digestión, ya que las personas se acostaban temprano.

No había en todas las casas televisores, mucho menos Internet y, por lo general, se hacía una sobremesa larga, otros oían un poco de radio o se sentaban en los portales o aceras a conversar con la familia o vecinos para pasar la digestión y acostarse temprano, porque no había de otra y muchos se levantaban temprano para trabajar, pues no había aquello de no ir a trabajar un día o de llegar tarde, pues de seguro cuando se repetía lo ponían de patitas en la calle y sin apelación: pasar por la caja a cobrar los adeudos y ya había otro esperando en la puerta para ocupar el puesto. Así era entonces.

Las sopas se hacían diversas. De lo que se tuviera a mano con el fin de calentar en muchos casos el estómago, no solo se hacían con carne. El tiempo ha cambiado mucho, aunque algunos no lo quieran reconocer, pero recuerdo en mi infancia, que fue hace poco, en los días de lluvias, que eran cuatro o cinco días lloviendo. Lo que a los muchachos nos alegraba para no ir al colegio y quedarnos jugando en las casa; la inocencia, muchos de nuestros padres trabajaban en el tabaco y en esos días se paraba la producción en escogidas, despalillos y tabaquerías por la humedad que dañaba el tabaco y el moho.

Y ustedes dirán, a qué viene esto. Bueno, como los días eran muy húmedos se hacían estas sopas o caldos para no ir a la cama con el estómago frío y de ahí la diversidad de sopas y caldos. En tiempo de frío, ni hablar, ya no se nota tanto el frío, pero en aquellos años sí “chiflaba el mono”.

Los caldos son fundamentales en una cocina, ya sea para una buena sopa o una salsa. Otras personas le dicen fondos, en fin, se pueden hacer de diversos productos, huesos, carnes, aves, jamón, tortuga, pescado, camarones, hortalizas y de hojas. Me cuenta una amiga canaria, que en su infancia las madres hicieron ollas familiares con hojas de matas para palear el hambre, esto me lo contó en 1994, en pleno Período Especial y me dijo más: “ustedes están bien para lo que pasamos”.

Las sopas se dice que son necesarias para preparar el estómago para recibir los demás alimentos. Estas pueden ser de fideos, arroz, de puré de granos (frijoles, garbanzos), papas, macarrones, pan, de tomate, de maíz, de huevo, de cebolla, de apio, de plátano, de casabe, de ajo, de col, de pepino, de quimbombó. De todo lo que usted disponga y lo haga con amor.

Hoy les traigo sopa de col, sopa de ternilla o hueso, y dos sopas de plátano.

Sopa de plátano

Ingredientes (cuatro servicios):

Cuatro plátanos burros, 1 cebolla, 1 ají, 4 dientes de ajo, ½ macito de perejil, aceite, zumo de un limón, caldo o agua, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Pele y lave los plátanos; uno lo pica en ruedas finas para hacer chicharritas y los restantes rállelos para que queden en lascas. Limpie y pique la cebolla en ruedas. Limpie y pique en tiras el ají. Limpie y macere los ajos. Lave y pique finamente el perejil.

Ponga a la candela una cacerola con 2 cucharadas de aceite, la cebolla, el ají, los ajos, la sal y déjelo sofreír, cuando empiece agregue el plátano lasqueado, sofríalo un poco y añada el agua o caldo que lo cubra, el zumo de limón y déjelo cocinar diez minutos. De ser necesario le agrega un poco más de agua o caldo, puntéelo de sal, agréguele el perejil, la pimienta y déjelo a fuego lento unos minutos más.

Mientras, ponga a la candela una cacerola con aceite y cuando esté caliente fría las chicharritas de plátano, cuando estén, sáquelas, escúrralas bien. Tritúrelas un poco sin hacerlas polvo y agrégueselas a la sopa por encima a la hora de servirla a la mesa.

Sopa de plátano

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro tazas de caldo, 1 taza de fideos, 2 plátanos, 1 cebolla, 6 dientes de ajo, 1 tomate grande, 1 ají, 1 hoja de culantro, aceite, el necesario, ½ cucharadita de bijol, 1 limón y sal a gusto.

Preparación:

Pele y corte los plátanos en ruedas y haga tachinos. Limpie y corte la cebolla en ruedas finas. Lave, limpie y pique el tomate y el ají en tiras finas. Pele y macere los ajos. Lave el limón y píquelo en ruedas.

Ponga a la candela una cacerola con el caldo, agréguele la hoja de culantro, el tomate, la cebolla, el ají, los ajos y los tachinos, el bijol y puentéelo de sal. Póngalo a fuego mediano durante 5 minutos. Añada los fideos y déjela a la candela hasta que esté la sopa. Sírvala caliente en tazones o platos individuales con una rueda de limón.

Sopa de col

Ingredientes (cuatro servicios):

Media col, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 1 ají, 2 huevos duros, ½ cucharadita de bijol, 1 taza de dados de pan tostado, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie y pique en dos la col. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Limpie, lave y pique en tiras el ají. Limpie y macere los ajos. Pique los huevos en ruedas.

Ponga una cacerola a la candela con la col, agua que la cubra y sal. Déjela cocinar. Cuando esté, saque la col con cuidado y cuele el caldo. Ponga de nuevo la cacerola a la candela y agréguele la cebolla, el ají, el ajo, el bijol, punteé de sal y pimienta y deje cocinar unos minutos hasta que la cebolla se ponga transparente, bájela de la candela.

Mientras, pique la col cocinada en tiras. Ponga en una fuente honda la col y los huevos. Vierta el caldo y por último agréguele los dados de pan tostado.

Sopa de ternillas o hueso

Ingredientes (4 servicios):

Dos ternillas o huesos, 1 taza de fideos, 2 papas, 1 cebolla, 4 tomates maduros, 4 dientes de ajo, 1 ají pimiento, 1 hoja de culantro, 1 limón, ½ cucharadita de bijol y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique las ternillas o los huesos. Limpie, lave y pique las papas en ocho partes. Limpie y pique la cebolla en cuatro partes. Lave y pique los tomates en tiras. Limpie y macere los ajos. Lave, limpie y pique el ají en tiras. Lave la hoja de culantro. Lave y pique en ruedas el limón.

Ponga a la candela la olla de presión con las ternillas o huesos, la cebolla, los tomates, el ají, los ajos, sal, cúbralo todo con agua. Tape la olla y póngala a la candela durante 15 minutos.

Pasado el tiempo, deje que la olla pierda presión, destape, saque los huesos, límpielos y agregue a la olla lo que le saco a los huesos. Adicione los fideos, el culantro, las papas y el bijol. Puntee de sal y vuelva a ponerla a la candela, sin presión, por 10 minutos más. Sírvala cuando vaya a comer. Adórnela con el limón cortado en ruedas.

Nota: Ya de esta sopa muchos no se acuerdan y otros no querrán acordarse. Pero era muy utilizada por nuestras abuelas e incluso, cuando algún niño tenía problema óseos, mandaban sopa de hueso blanco. Nada, almanaques para atrás.

Sopa de verduras

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro tazas de caldo, ½ mazo de habichuelas, ½ macito de perejil, ½ col pequeña, 4 zanahorias, 2 cebollas medianas, 4 dientes de ajo, ½ cucharadita de bijol, ½ taza de granos de maíz bien tierno, 4 cucharadas de mantequilla y sal a gusto.

Preparación:

Lave, limpie y pique bien fino los vegetales (habichuelas, perejil, col). Lave y pique en ruedas la zanahoria. Limpie y lave y pique en juliana la cebolla. Limpie y macere los ajos.

Ponga una cacerola a la candela con la mantequilla, la habichuela, el perejil, la col, sal, la zanahoria, la cebolla, el maíz. Sofría los vegetales y luego agregue el caldo, el bijol, puntéelo de sal. Déjelo a la candela durante 10 minutos.

Sopa de maíz tierno

Ingredientes (4 servicios):

Tres tazas de maíz bien tierno, 4 tazas de caldo o agua, 4 tomates maduros, 1 cebolla, 2 ají pimiento, 2 cucharadita de salsa de soja, 1 cucharadita de comino, 4 cucharadas de pan rallado, 2 cucharadas de mantequilla y sal a gusto.

Preparación:

Lave, limpie y pique en tiras los tomates y los ajíes. Limpie la cebolla y píquela en ruedas.

Ponga una cacerola a la candela con la mantequilla, la cebolla, los tomates, los pimientos, la salsa de soja, sal, durante 5 minutos. Añádale el caldo o el agua, el pan rallado, el comino y puntéelo de sal. Pasado cinco minutos a la candela, añádale el maíz y déjelo cocinar hasta que el grano esté cocido.