Vietnam : Aniversario 75 de la independencia bajo el liderazgo de Ho Chi Minh

Este 2 de septiembre marca el aniversario 75 de la independencia de la República Socialista de Vietnam. La Revolución de Agosto de 1945 puso fin a 80 años de dominación colonial, abolió la monarquía y restableció a Vietnam como nación independiente bajo el liderazgo del indiscutible líder histórico Ho Chi Minh.

El Tío Ho, como también se conoció, sobresalió por unificar las fuerzas revolucionarias y fundar el Partido Comunista ante la necesidad de lucha del pueblo vietnamita. En mayo de 1941, Ho Chi Minh convocó en Pac Bo (provincia de Cao Bang) el Octavo Pleno del Comité Central del Partido que asignó a la Revolución Vietnamita de alistarse en el campo antifascista mundial. La tarea esencial del momento era liberar los “países” de la dominación franco-japonesa que abrumaba toda la nación. El Comité Central decidió impulsar los preparativos en vista de la insurrección armada y así fortalecer las unidades de guerrilla, autodefensa y constituir las bases de guerrilla. A la vez, fue fundado sobre las bases anteriores el Frente Viet Minh, en el cual participaron numerosas organizaciones formadas por obreros, campesinos, jóvenes, mujeres y las brigadas de guerrilla. El Viet Minh adoptó como emblema la bandera roja con la estrella dorada.

A finales de 1943, las unidades de propaganda armada del Viet Minh operaban en una amplia región abarcando varias provincias de la zona montañosa situadas al norte del Río Rojo. El 9 de marzo de 1945, las tropas francesas fueron desarmadas por los japoneses. Los colonialistas franceses huyeron o se rindieron, mostrando así que eran incapaces de proteger a la Indochina Francesa. El Viet Minh llamó a la población a no contar con los japoneses, ni con el gobierno títere, sino a organizarse y apoderarse de los almacenes de arroz.

En el verano de 1945, en todas las partes del país, en las comarcas y en las ciudades, en las minorías étnicas en las regiones montañosas, la efervescencia popular estaba en su punto más alto al igual que las acciones revolucionarias. El Frente Viet Minh, era el factor decisivo. Se encontraba dirigiendo y coordinando todas las operaciones a escala nacional. El 13 de agosto, después de la derrota del Ejército japonés y el bombardeo atómico en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón capituló. Ese mismo día, el Partido Comunista Indochino reunido en su Congreso Nacional decidió lanzar las consignas:

• Poner fin a la agresión extranjera,

• Reconquistar la independencia nacional,

• Fundar un poder popular.

Se establecieron directivas para combatir la acción política y militar, desmoralizar al adversario, llevarlo a rendirse antes de atacarlo y concentrar los esfuerzos en los centros más importantes. A mediados de agosto de 1945 un Comité Nacional de Liberación fue elegido en forma de Gobierno Provisional presidido por Ho Chi Minh.

La victoria de la insurrección fue en todas las partes del país. Después del triunfo de la Revolución de Agosto, el Gobierno Provisional de insurrección se presentó ante el pueblo de Hanoi el dos de septiembre de 1945 en la Plaza Ba Dinh. El presidente Ho Chi Minh leyó la Proclamación de la Independencia, declarando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam. Desde aquel acontecimiento histórico, el país no ha dejado de desarrollarse y posicionarse a nivel internacional como una nación independiente y soberana bajo el principio de ser amigo de todos.

La proclamación significó la victoria de casi un siglo de lucha contra el colonialismo y el régimen feudal. En el plano internacional, es muy marcada la influencia de la gesta independentista de Vietnam de 1945. Con este acontecimiento, la Patria de Ho Chi Minh se convirtió en un ejemplo para los países que en ese momento se mantenían como colonias. Tal acontecimiento inspiró a otros países de Asia, África y América Latina que sufrieron la opresión del colonialismo y emprendieron sus propios procesos de liberación nacional.

El dos de septiembre marcó el inicio de una nueva etapa, para Vietnam, la península indochina y el movimiento revolucionario mundial. Posteriormente la nación asiática debió enfrentarse, a nuevas confrontaciones con los franceses hasta 1954, la división del país y una de las peores guerras del siglo XX contra Estados Unidos. Sin embargo, cumplió la profecía del líder Ho Chi Minh de reunificar la Patria y hacerla diez veces más hermosa. La República Democrática de Vietnam se transformó en 1975 en República Socialista, se integró a la comunidad internacional, aumentó su prestigio y se transforma hoy en una de las 16 economías más dinámicas económicamente del mundo.

A 75 años de la independencia, pese a los avances de la pandemia de la Covid-19, el Partido, Gobierno y Pueblo vietnamitas construyen un país diez veces más hermoso y moderno convirtiéndose en los últimos años en unas de las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial. El nivel de desempleo es de solo el 2% y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue en el 2019 fue de un 7,0%, el quinto más elevado de Asia. Una población que ha crecido de 60 millones de personas en 1986 a alrededor de 97 millones en 2018 y se espera que para el 2050 arribe a una población de 120 millones de personas con la esperanza de vida que aumentó entre 1990 y 2016 de 70,5 años a 76,3.

En 2020, Vietnam goza de un prestigio elevado en la comunidad regional e internacional. Es presidente pro-tempore de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 178 países, es miembro de 63 organizaciones internacionales y mantiene relaciones con aproximadamente 650 organizaciones no gubernamentales internacionales (Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, 2020).

Justamente en el actual 2020, se celebra además, el aniversario 60 de relaciones con Cuba, convirtiéndose en el primer país de las Américas con las que tuvo relaciones diplomáticas la nación asiática después de su independencia. Dos motivos para celebrar ambas naciones, la independencia de Vietnam y el establecimiento de los lazos oficiales. Los vínculos entre los dos países se caracterizan por una amistad especial que deviene de los sentimientos de hermandad entre Fidel y Ho Chi Minh.

Cuba fue el primer país del hemisferio en recibir estudiantes vietnamitas para enseñarles el idioma español a petición de Fidel, fue el primer país en crear un Comité de Solidaridad con Vietnam del Sur en el que la heroína del Moncada, Melba Hernández desempeñó un papel fundamental. El líder de la Revolución Cubana, Fidel expresó el 2 de enero de 1966, que “por Vietnam estaríamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre”, gesto que quedó grabado en el corazón del pueblo vietnamita y fue además el primer jefe de gobierno en visitar la zona liberada del sur en la provincia de Quang Tri.

La primera gira oficial realizada por el presidente Miguel Díaz Canel en noviembre de 2018 luego de asumir el cargo involucró entre otros Estados a Vietnam. El actual secretario general del Partido Comunista de Vietnam y Presidente de la República, Nguyen Phu Trong ha visitado varias veces Cuba, dos en calidad de líder partidista en 2012 y 2018. En esta última estancia, en reunión con representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam expresó: “esta no es una visita, sino un regreso para reunirme con mis hermanos”.

Actualmente, ambos países fortalecen la cooperación en el marco de la Covid-19. Qué mejor gesto que la celebración de los 60 años de relaciones sea mediante la colaboración y cooperación bilateral. Vietnam realizó donaciones tanto de arroz como de suministros sanitarios, Cuba ejecutó donaciones de medicamentos y apoyo de asesoramiento técnico sanitario. Estas acciones son las que definen una verdadera hermandad entre dos países distantes geográficamente, pero cercanos de corazón. 2020, año 75 de la independencia de Vietnam, pero también de 60 años de relaciones con Cuba, dos motivos para festejar, pese a la compleja situación que vive el mundo, porque la celebración también está acompañada de la colaboración, cooperación y solidaridad entrañable.

