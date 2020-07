VALIENTES: Maidalys, “te demoraste mucho”

La doctora Maidalys Bravo Ramírez trabaja en el Centro Nacional de Genética Médica del Ministerio de Salud Pública de Cuba, y es una de las personas que está al frente de una importante investigación para conocer aspectos genéticos asociados a la COVID-19. A la vez, es madre de dos niños que cada día la evalúan, como conoceremos al final de esta publicación:

“Trabajamos en un proyecto con un alcance nacional, que obtendrá la caracterización clínica y epidemiológica de la mayoría de los pacientes de la COVID-19 en el país. Esto implica un esfuerzo muy grande, porque continúan las actividades desde el punto de vista asistencial de la Red Nacional de Genética, que tiene presencia en todos los territorios del país.

“En este minuto ya la mayoría de las provincias del país han concluido el estudio, con el proceso de toma de muestras y entrevistas. Sin embargo, La Habana ha sido una población muy heterogénea, sabemos que es una de las provincias más complejas cuando se diseña un tipo de investigación o estudio específico, porque prácticamente cada municipio se comporta como una provincia del país, no solo en números de casos, sino también en las propias condiciones que tenemos que crear, como equipos de trabajo, para poder llegar a cada uno de ellos.

“La aceptación de este proyecto, de manera general en el país, ha sido muy buena, tenemos provincias con una cobertura prácticamente del 100% de las personas que padecieron la COVID-19.

Los grupos de estudios son: los pacientes que pertenecen al grupo 1, aquellos que fueron PCR positivos, pero fueron asintomáticos; tenemos un grupo 2, personas que han tenido síntomas, sin llegar a la gravedad. Y tenemos un grupo 3, que son aquellos pacientes que han sido PCR positivos y desarrollaron complicaciones de la enfermedad, hasta llegar a la gravedad.

“Y en última instancia y no menos importante, está el grupo cero, el que más contribuye desde el punto de vista genético a hacer algunas de las comparaciones que aspiramos. Es un grupo control constituido por familiares de los pacientes positivos, pero cuyos PCR fueron negativos, no se enfermaron a pesar de que convivían en la vivienda: padres, hermanos e hijos.

“Este estudio nos va a permitir evaluar la respuesta inmunológica ante este virus. Vamos a estudiar desde el grupo y el factor sanguíneo más frecuente afectado…estamos buscando polimorfismos genéticos que hayan contribuido a la expresión clínica de la enfermedad, en un mayor o menor grado.

“ Asociar aspectos concretos, estamos hablando desde las razas, los grupos sanguíneos, la caracterización de poblaciones celulares, los resultados de un hemograma…hasta lo más específico, condiciones propias que traemos de manera innata en nuestra información genética para algunos genes específicos que están siendo estudiados y hacen que ese grupo, o esa raza, o esa caracterización genética, responda de una manera diferente ante la exposición al virus.

“Los resultados tendrán mucha utilidad desde el punto de vista científico, pero sobre todo para cada una de las personas que han sido estudiadas. Vamos a contribuir también a que el Ministerio de Salud Pública tenga una investigación bastante integral del estado de salud de estas personas que fueron pacientes de la COVID-19, y a saber cómo se manifestaron ante la exposición al virus, desde el punto de vista genético-inmunológico. Estamos convencidos que hay muchos estudios como este en otros países, pero no con una muestra tan amplia y representativa.

“En el momento que entramos en contacto con los pacientes, aprendemos mucho más de ellos, porque aprendemos, incluso, las secuelas psicológicas que han quedado hoy en este grupo poblacional…Y realmente hemos tenido experiencias gratificantes, hemos tenido otras no tan así, y hemos podido además alertar sobre estudios posibles, que se pueden diseñar a partir de esta experiencia de contacto directo.

“Tengo dos niños, pero he estado todo el tiempo de la pandemia trabajando, brindando consulta… he tenido la suerte de que mis niños estén cuidados por mi mamá. Sentí miedo en el primer instante, como todos; pero después que me he acercado un poquito más a esta enfermedad, he aprendido a sobrellevar un poco la situación…y he experimentado que todos los pacientes son seres humanos como yo.

“En mi trabajo habitual atendiendo la consulta de referencia nacional de defectos congénitos, gestantes a las que se les detectan defectos congénitos, en esa consulta empleo una buena parte de mi tiempo.

“Le pediría a la población que comprenda, que una vez que el paciente ha tenido un PCR negativo, no ofrece ningún peligro cuando se inserta en la sociedad… pueden confiar en que esos pacientes recuperados pueden hacer su vida normal sin infectar a nadie.

“Dentro de 20 años recordaré que viví una de las situaciones más traumáticas que las generaciones de las últimas décadas han vivido, eso dejarlo bien claro, que manejar una cuarentena con niños, con tele clases, trabajo y proyecto COVID, te hace crecer como ser humano, es como enfrentarlo todo y estar con un estrés mantenido, pero manejarlo.

“Mis hijos de 7 y 8 años están un día contentos y otro tristes, un día me esperan en el balcón, un día me aplauden a las 9 de la noche y otro día me dicen: no te voy a aplaudir porque te demoraste mucho”.

