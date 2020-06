Durán: Cuba

Confío en esta mirada. Quiero otorgarle a él y a sus ojos el adjetivo que usara Martí para Santiago de Cuba, “infatigable”, aunque en ocasiones sea visible el cansancio.

No sólo por su cita diaria de las 9:00 a.m. con los miles que lo seguimos, sino por el estudio permanente de temas sobre este coronavirus, información que actualiza para responder interrogantes de los medios (en las que no ha faltado alguna enunciada desde la malicia) y de muchas personas que acuden a las redes o a su propia cuenta en Twitter.

Le reconozco la humildad de los grandes, la autenticidad y sabiduría que lo ha guiado en sus responsabilidades, incluida esta que desde hace seis años asumió como Director Nacional de Epidemiología. Él es, de muchos modos, rostro visible y amable del desvelo de científicos, especialistas, técnicos y otros cubanos y cubanas que, también infatigables, han puesto su marca en el camino que transita esta pandemia en nuestro país.

Es su cumpleaños, e imagino su celebración de vida, el obsequio que desea: poder informar cada día cero fallecidos, menos confirmados y más altas médicas. Desde mi humilde espacio de acción le he regalado escuchar y seguir lo que orienta en sus comentarios. Hagámoslo todos, para que recuperemos el abrazo y la cercanía.

Felicidades, santiaguero, cubano infatigable, de una cubana agradecida.