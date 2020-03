Sabor y Tradición: Bistec a la hamburguesa

El día 29 de enero de 2020 un lector que firma como Anders escribió a esta columna de Cubadebate pidiéndome que publicara la receta de hamburguesa de res y otras alternativas para la cena que no involucraran arroz y/o frijoles. Aunque no me queda muy claro lo quiere Anders, trataré de responder a su inquietud.

Buscando en la literatura de cocina que poseo —que son ya unos cuantos libros— no es hasta 1960 que aparece el bistec a la hamburguesa y la frita en el libro de Nitza Villapol. Antes, ni en el Manual del cocinero hispano=cubano (1840), ni en el Manual del cocinero cubano (1857), se encuentran referencias a esos platos. Como les dije, es en el de Nitza donde se hace alusión al bistec a la hamburguesa, lo que me indica que en esa época es que comienza a penetrar en Cuba la llamada comida rápida norteamericana, pues este plato es muy americano.

Anteriormente de lo que se hablaba era de las albóndigas. Podían ser de huevo, maíz, pescado, bacalao, carnero y carne, y no solo de res pues tenía un componente de carne de puerco.

Para mis estos platos surgen como otros que hemos visto: la ropa vieja, la vaca frita, la carne con papa para “estirar” y dar de comer a la familia.

El acompañamiento no tiene que ser con arroz y frijoles, que son dos elementos muy marcados en nuestra cocina. Hay quienes dicen que, “si no comió arroz, no comió”. A otros no les puede faltar el potaje en la mesa, sobre todo el frijol negro, que para mi es el más noble, pues no lleva tantos ingredientes para ser buen potaje.

Pero se pude acompañar con un puré de papa, de boniato, de calabaza, de plátano o con un plato de harina. Digo esto, pues en estos días lo comentaba y las personas me miraron extrañadas. Los que somos guajiros recordamos que en toda casa, tuviera la familia más o menos posibilidades, la harina no faltaba en la mesa, se comía solo con un poco de manteca de puerco o acompañada con huevo o picadillo. Y después de comer, con azúcar prieta y a veces un poquito de leche.

Les traigo la receta del bistec a la hamburguesa, espero lo disfruten. Les dejo las albóndigas para la próxima.

Bistec a la hamburguesa

Ingredientes (4 servicios):

Un paquete de picadillo de res, 1 huevo, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 cucharada de vino seco, 2/3 taza de galleta molida, 4 tiras de tocineta, 1 cucharada de grasa, sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Limpie y macere bien los ajos. Limpie y pique bien fino la cebolla. Puede pasar por un procesador o batidora los ajos y la cebolla, a gusto. Lave y pique la tocineta lo más fina posible.

Ponga en un tazón la carne, la galleta, el huevo, la cebolla, el ajo y el vino seco. Mézclelo todo y puntéelo con sal y pimienta. Cuando esté haga tantas bolas como sea posible. Aplástelas y resérvelas.

Ponga un sartén a la candela con la grasa de su preferencia, agregue las tiras de tocineta y déjelas sofreír bien, que no se les quemen, sáquelas, resérvelas y ponga a freír las hamburguesas por ambos lados, cuando estén sáquelas y acompáñelas con los tostaditos de tocineta.