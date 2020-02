En La séptima puerta, un motivo más para ver a Parásitos: No le gusta a Trump

Soy una deudora por muchas razones de mi amigo Fernando Pérez. El cineasta, cada diciembre, me dice qué o cuáles filmes no debo perderme en el festival de cine, esa fiesta fílmica a la cubana que ya va por 41 ediciones.

En la última, Fernando me dijo: “No dejes de ver Parásitos, yo la ha visto varias veces”. Mi respuesta fue “La tengo, ayer me la trajo un amigo”. Y él fue categórico: “¡No!, mírala en el cine a pantalla grande”, y así lo hice. ¡Cuánto agradecerle por seguir su consejo! Es una cinta que exige pantalla grande, pero a falta de pan, casabe: en la tv se disfruta también.

Es la película que este viernes pondrá La séptima puerta, por Cubavisión, (que no ha recibido la promoción que merece), es de esos filmes que no se olvidan, y pasan los días sin que algunas imágenes se borren de tus recuerdos.

En los 92 años que lleva entregándose el premio Óscar, por primera vez un director y una película de habla no inglesa ganan sendas estatuillas. A las que se agrega los lauros como Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional. Llegó a Hollywood siendo portadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes del 2019.

Pero, a pesar del aplauso unánime de la crítica, la gran mayoría se sorprendió de que arrasara con cuatro premios en la meca del cine, tan dada a reconocer solo lo que se realiza en sus predios.

Rolando Pérez Betancourt cuenta en su reseña: “Ya al recibir la Palma de Oro en Cannes por su drama social Parásitos, el director Bong Joon-ho sacó a relucir un tono cáustico para recomendarle a la audiencia bajar los ojos unos centímetros y acostumbrarse a leer los subtítulos, lo que le permitiría descubrir filmes maravillosos realizados en otras lenguas.”

Y bueno, el quinto Oscar para Parásitos es la opinión de Donald Trump: “La ganadora es una película de Corea del Sur. ¿Qué demonios fue todo eso?", declaró el mandatario en un mitin en Colorado, para recordar que su país tiene "suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio". "¿Además, les dan [el Óscar a] la mejor película del año? ¿Fue bueno? No lo sé", manifestó Trump”.

La distribuidora estadounidense de Parásitos, Neon no tardó en responder “Comprensible, él no sabe leer”, porque la cinta está subtitulada y el tipo de la mazorca en la cabeza ¿sabe leer?

El mandatario en ese mitin en Colorado confirió otro Oscar a Brad Pitt, el mejor actor de reparto por Érase una vez… en Hollywood, que “hizo un comentario sobre el juicio político a Trump durante su discurso tras obtener el Óscar”. El actor dijo “Me dijeron que solo tengo 45 segundos aquí... que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”.

Y Trump, por supuesto, no se calló (para mal de él), al decir que él nunca fue “un gran admirador” de Pitt: “Se levantó con su pequeña declaración de sabio. ¡Pequeño sabio! Es un pequeño sabio”.

En fin, un motivo más para ver a Parásitos: si no le gusta a Trump, es porque la película es buena.

(Tomado de Televisión Cubana)