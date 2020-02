El camino es difícil, hay que estar siempre alerta y no dejar que el entusiasmo muera: Fidel al asumir como primer ministro

Hace 61 años el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, asumía el cargo de primer ministro de la República de Cuba. Solo habían transcurrido seis semanas del Triunfo de la Revolución Cubana y se apreciaban situaciones críticas en el Gobierno Revolucionario. En su discurso de toma de posesión del cargo, el Comandante en Jefe dijo:

“¡Tareas tenemos tantas por delante, trabajo y lucha tenemos tanto por delante, que son suficientes para agotar no una, sino dos generaciones de revolucionarios!”

“Los cargos, como cargos, no me importan; los honores, como honores, no me importan. Aquí, desde esta posición, sigo siendo el mismo ciudadano que he sido siempre. Como ciudadano, no me diferencio en nada de cualquier otro ciudadano. Soy igual que cualquier otro modesto y humilde cubano, solo que un cubano con las mismas facultades que otro cubano cualquiera a quien se le ha asignado una grande y difícil tarea”.

“El pueblo tiene que estar muy consciente de que el camino es difícil, que el camino es largo, que el camino es fatigoso, que tenemos que sudar mucho la camisa luchando. Y que no solamente hay que tener esa idea presente, sino que hay que estar siempre alerta y no dejar que el entusiasmo muera. Porque esta obra grande que se ha impuesto el pueblo de Cuba no es obra de pueblos mezquinos, sino de pueblos grandes como el nuestro”.