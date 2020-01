La Pluma de Cristal en La Lisa, a sus 30 años de fundada, rinde homenaje a José Martí

El pasado viernes 24 de enero fui testigo activo de un evento sociocultural en el municipio La Lisa, en el que se hizo entrega de la distinción La Pluma de Cristal a cuatro destacados intelectuales cubanos, asociados a sendos libros de su respectiva autoría.

La Pluma de Cristal es la máxima distinción cultural que, desde 1991, La Lisa confiere anualmente a escritores cubanos que realizan un significativo aporte a la literatura, la historia, la ciencia, la enseñanza y a la ideología martiana y socialista de nuestra sociedad.

Ha sido otorgada, entre otros, a los poetas Miguel Barnet, Cintio Vitier, Carilda Oliver Labra y Antonio Guerrero; a los novelistas Abel Prieto, Senel Paz, Marta Rojas y Daniel Chavarría; a los ensayistas José Antonio Portuondo, Natalia Bolívar, Isabel Monal, Graziella Pogolotti, Armando Hart y Fernando Martínez Heredia; a los historiadores Eusebio Leal, Luis Báez, Eduardo Torres-Cuevas, Ernesto Limia, Ciro Bianchi y Orlando Cardoso Villavicencio, y a los científicos Fidel Castro Díaz-Balart, Rodrigo Álvarez Cambras, Vicente Berovides, Agustín Lage, Lilliam Álvarez y Raquel Lorenzo.

En este año 2020, la distinción la recibieron el sociólogo Juan Valdés Paz, el psicólogo Manuel Calviño, el historiador Yoel Cordoví y el poeta Alberto Marrero, sugerido a la presidencia de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) por un Comité integrado por Claribel, directora de la Biblioteca Municipal; Elio, coordinador de la UNEAC y Manuel, director de Cultura de La Lisa.

El acto estuvo presidido por Yaomel Acosta, presidente, y Milay Gallardo, vicepresidenta de la AMPP, respectivamente. Ambos muy jóvenes. Conversando con Yaomel, supe que es egresado de la segunda graduación de la Universidad de Ciencias Informáticas.

En este artículo me referiré a la distinción entregada al profesor Manuel Calviño, por razones que de inmediato explico.

El libro asociado a dicha distinción fue Cambiando la Mentalidad. Empezando por los Jefes, de la Editorial Academia de GECYT. Este libro publicado en 2015, recibió el Gran Premio del Lector, otorgado por el Instituto Cubano del Libro, y ha tenido tres reimpresiones por la demanda sostenida de los lectores.

En la fundamentación para otorgar la distinción se expresa:

Entonces viene la circunstancia que motivó que yo accediera a representar a mi amigo y colega Manuel Calviño, en el citado acto.

Calviño no estaría en Cuba en esa fecha, y me solicitó que participara, ya que dicho libro era de la Editorial Academia, y que mi participación en el mismo estaba evidenciada.

Para evitar decir lo que solo le corresponde al autor, le pedí que me hiciera llegar unas breves palabras para darle lectura en el momento de explicar su ausencia.

Aquí comparto con ustedes sus palabras:

Debo confesar que me sorprendió que desde La Lisa (territorio cargado de historia y de simbolismos, diverso y vital) me llegara una pluma tan icónica, cuanto inmerecida.

Una pluma martiana y de cristal, es decir una pluma que se empuña para la defensa de la cubanía y el compromiso, con transparencia y honestidad. Una pluma para la que solo es legítimo el acto de escribir con todos y para el bien de todos.

Las causas y los azares no me permiten tomarla de la mano directa. Pero esto no me exime de mi seguro y consciente deber de honrar la entrega, la distinción, en cualquier circunstancia. La Lisa me otorga un regocijo, y yo le devuelvo mi convicción de ser fiel acreedor de su esmero.

Muchas gracias,

Profesor Manuel Calviño.