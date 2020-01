Ahora que empieza el año, recomendamos cinco animes que dejó 2019

Sin duda, es buen momento para romper una pausa de muchos meses y volver a conversar acá de manga y anime. Porque, más allá de los Juegos Olímpicos de Tokio, estén seguros, Japón traerá en 2020 un sinfín de sorpresas.

Para empezar, y a tono con la fiesta de los cinco aros, este mes de enero ya está saliendo la cuarta temporada de Haikyū!!, la serie de voleibol que hace tiempo pusimos por las nubes aquí mismo. En abril vuelve Kingdom, con la tercera entrega de su historia bélica ambientada en la antigua China. Y a ellas se sumará, también la próxima primavera, Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru, cuyo título suena casi como un trabalenguas, pero nos trae de vuelta al personaje de Hikigaya Hachiman con su sarcástica visión de la vida.

Eso, por solo mencionar un par de regresos, pues en materia de estrenos igual hay novedades. A priori, está Dorohedoro, cuya trama llena de magos, demonios y setas alucinógenas, sigue los pasos de Caimán a la caza del hechicero que lo embrujó, dejándole el rostro de lagarto, en la lúgubre y decadente ciudad de Hole.

A ello bien podría añadirse Pet, un seinen sobrenatural de misterio, adaptado por Geno Studio, que transcurre en un mundo donde existen personas capaces de infiltrarse en la mente de otras y alterar sus recuerdos. Justo el tipo de historia oscura y extravagante que tanto nos gusta seguir.

Por si fuera poco, aún continúan en emisión, remanente del año anterior, varios anime que merece la pena ver como Boku no Hero Academia (ya en su cuarta temporada) y Chiyafuru (en la tercera).

El 2019, a fin de cuentas, fue un año sobresaliente para la nipoanimación. Si no, solo miren atrás y recuerden. Desde títulos tan emblemáticos como Shingeki no Kiojin, One Punchman, Shokugeki no Soma y Psychopass hasta otros no menos destacables, entre los que cabe mencionar Dr. Stone, Enn Enn no Shouboutai, Babylon, Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru y Dororo.

Sí, en realidad hacía tiempo que no veía reunidos tantas series buenas en un mismo calendario. Por eso no quería cerrar este post sin dejar algunas recomendaciones, en caso de que alguien se anime a verlas si las pasó por alto.

Acá les van.

Cinco recomendaciones del 2019

Yakusoku no Neverland

Género Thriller, Horror, Ciencia ficción

Episodios 12

Estudio CloverWorks

Director Mamoru Kanbe

Si alguien pensó que Yakusoku… o la Tierra prometida de Nunca Jamás —como se traduce su título en español— iba sobre el tranquilo día a día de unos niños, por el tierno dibujo de sus personajes, se equivocó de plano. Porque el manga, escrito por Kaiu Shirai e ilustrado por Posuka Demizu, rompe los estereotipos del género shonen y plasma una sombría verdad que solo será descubierta cuando Emma, Norman y Ray visiten los muros del orfanato donde reciben la esmerada atención de “Mamá”.

La buena noticia, en cualquier caso, es que esta interesante adaptación animada tendrá su reanudación este mismo año.

Ahiru no Sora

Género Deportes, Drama escolar, Comedia

Episodios 50 (en emisión)

Estudio Diomedéa

Directores Keizō Kusakawa y Shingo Tamaki

En Japón, ya ven ustedes, las buenas historias nacen debajo de los puentes, los pactos mas prometedores se cierran a la salida del baño —sin darse las manos por fortuna y por higiene— y existen heroínas como Madoka-chan.

Lo digo porque todo eso está presente en este anime y nada de ello es nuevo. De hecho, podría decirse que Ahiru… es algo así como el Haikyū!! del baloncesto: un chico bajito que busca triunfar en un deporte mayoritariamente de gente alta (la fórmula ya la vimos repetida en Hinoamru Zumou). Pero pocas series tienen un secundario como el grandote del afro. Él garantiza la comedia, él organiza las jugadas. Y la historia pinta entretenida. Así que, no sé ustedes, pero yo me engancho hasta el capítulo 50.

Carole and Tuesday

Género Drama, Música, Ciencia ficción

Episodios 24

Estudio Bones

Directores Shinichirō Watanabe y Motonobu Hori

Todo el mundo lo sabe: en el arte, como en la cocina, hay cosas que es mejor no mezclar. ¿Un drama musical de ciencia ficción? No suena muy prometedor que digamos, ¿verdad? Pero qué tal si a eso le añadimos el nombre de Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo…) y la impronta de un estudio como Bones.

Entonces, ciertamente, es difícil que algo salga mal. A tal punto que uno, sin darse cuenta, termina viendo Carole and Tuesday de un tirón. Por eso, se los subrayo, no se dejen prejuiciar por la sinopsis ligera ni por la imagen de anime rosa. Esta es una de las cosas más placenteras que vi en 2019. Llena de momentos amenos, pero sobre todo música. Música buena, música hermosa…

Canciones como The Loneliest Girl, Lay It All on Me o After the Fire, son de las calan una vez que las escuchas. De ahí que tal vez la descripción más exacta para este anime sean sus palabras introductorias en cada capítulo:

“Prácticamente fue un milagro. Sí, sin duda pasaría a la historia de Marte como los 7 minutos milagrosos. Esta es la historia de las dos chicas que lo pusieron todo en movimiento”.

Kimetsu no Yaiba

Género Acción, Sobrenatural

Episodios 26

Estudio ufotable

Director Haruo Sotozaki

Honestamente. ¿Qué puedo decir para recomendarles este anime? Su historia, centrada en las peripecias de un grupo cazademonios, alterna con pericia entre la acción y la comedia. Los protagonistas son todos carismáticos y entrañables; el villano principal, de los que hace época. Y el arte del estudio ufotable, como de costumbre, intachable.

Esto último —por si a alguien le interesa— resalta sobre todo en la secuencia del capítulo 26 que va del segundo 51 al minuto 9:14. La tensión creada por la música, la sinergia del dibujo en 2 y 3D, y el montaje a partir de diversos planos para recrear la purga de las Lunas Menguantes, conforman, simple y llanamente, un tratado sobre lo que es una animación de altos quilates. Dicho lo cual, solo me queda pedirles que acompañen a Tanjiro en su viaje y pasemos al que, para mi gusto, es el mejor anime del último año.

Vinland Saga

Género Acción, Aventuras, Drama histórico

Episodios 24

Estudio Wit Studio

Director Shūhei Yabuta

Pues sí, amigos míos. Este, por sobradas razones —y no creo haya muchos que disientan— es el Rey de la temporada que recién dejamos atrás.

Si no han visto esta serie, háganse un favor y búsquenla con urgencia. Todavía no entiendo cómo un manga tan bueno tardó casi una década y media en ser adaptado a la animación, sobre todo cuando hace siete años su autor Masato Yukimura recibió el premio Kodansha a la Mejor Obra. No obstante, tal vez haya sido mejor así, pues el encargado de animar la odisea de Thorfinn, basada en varias sagas vikingas, no ha sido otro que Wit Studio (el mismo de Shingeki no Kiojin). Y el resultado es una maravilla.

Así que lo repito: vean Vinland Saga y disfruten con una historia de venganza que, irónicamente, salpicada de sangre y plagada de guerras, se erige en una auténtica oda a la paz. Es todo.

O no.

Aunque hayan pasado ya unos días, al compartir estas sugerencias, también quería desearles un feliz 2020. Y lo dicho: es bueno estar de vuelta. Justo aquí, en Canal USB y Cubadebate.