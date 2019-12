Alfredo Ríos: “El béisbol siempre ha sido mi principal entretenimiento”

Horas de estudio de programación, estadística, análisis de datos, entrenamientos, psicología y biomecánica pueden ilustrar quizás el día a día de Alfredo Ríos, sabermétrico del equipo Cuba.

Máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia, y en proceso de formación doctoral, Ríos es de los que disfruta saber en qué zona es más fuerte un bateador, con cuál lanzamiento es más débil o con cuál más efectivo.

“El béisbol siempre ha sido mi principal entrenamiento”, asegura. “De niño jugaba incansablemente, como un vicio. Los que me conocen del barrio saben a lo que me refiero, aunque no tenía todas las condiciones físicas para ser un gran pelotero.

“Al parecer, mis padres vieron más potencial en mí para superarme en la parte académica que en la deportiva. No obstante, jugaba con las estadísticas de las guías oficiales, y no me perdía una transmisión de pelota.

“Aprendí también de los videojuegos, conformando mis equipos y tomando decisiones en esos escenarios simulados. Después, he comenzado a ver béisbol y esas sensaciones no regresan”.

El capitalino de 28 años de edad confiesa que su ídolo fue Kendry Morales y parte de su niñez transcurrió en el estadio Latinoamericano. El dilema llegó cuando tuvo que decidir qué carrera estudiaría.

“Pensé en Cultura Física, pero al final opté por una ingeniería (Informática en la UCI), debido a la tradición familiar y tal vez al desconocimiento de la potencialidades de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

“Hice el compromiso de que, cuando terminara la UCI, me vincularía al deporte desde el punto de vista investigativo. En cuarto año tuve la suerte de conocer y vincularme al Grupo Independiente para la Investigación del Béisbol (GIIB), líder en la aplicación de la ciencia y la tecnología en la disciplina.

“Allí encontré promotores de la sabermetría, a quienes debo parte de mi preparación en esta área. Le agradezco a Carlos del Pino, jefe del Departamento de Estadística por más de dos décadas, quien siempre fue valiente y apoyó a los jóvenes.

“De 2014 a la fecha me he desempeñado como investigador y desarrollador de software, además de asesorar al equipo Cuba y a Industriales, este último junto al entrenador Enrique Rojas.

“En estos momentos trabajo en el Observatorio Tecnológico del Centro de Investigaciones y colaboro a tiempo parcial con la preparación de la selección nacional”.

La sabermetría…

“Se trata del nombre popular que recibe todo lo relacionado con la ciencia aplicada al béisbol, su análisis objetivo, científico, basado en estadísticas. Resulta útil cuando otros componentes de la preparación están resueltos.

“Es importante aclarar esto porque muchas veces se exige, pero no están creadas las condiciones como la existencia de óptimos terrenos e implementos deportivos. Cuando todo está garantizado, o sea, los recursos básicos que se utilizan internacionalmente, e incluso el atleta está listo en los aspectos técnico, físico y mental es que la sabermetría puede incidir.

“Podemos ayudar en el apoyo tecnológico para el desarrollo de jugadores y en la asesoría de la toma de decisiones. De igual manera, en la caracterización de las fortalezas y debilidades de nuestros beisbolistas y el contrario”.

Alfredo agrega que es posible ofrecer información sobre el rival, pero el entrenador y el jugador deben estar preparados para utilizarla eficientemente durante la práctica y tener la capacidad para realizar acciones dentro de un partido en correspondencia con las características brindadas.

“Hoy, la toma de desiciones se basa en datos aunque se tiene en cuenta la experiencia de los entrenadores. ¿Cómo le gano a Mijaín? Sé sus debilidades, pero él es más fuerte que yo. Auque tenga mucha información del contrario, la sabermetría solo definirá la ventaja competitiva cuando dos atletas están a un mismo nivel.

“Identificamos el problema, pero los técnicos son los encargados de corregirlos. En la actualidad trabajamos con herramientas como BlastMotion, para ajustar el swing, y Kinovea para el análisis biomecánico de otros órdenes”.

Se han demostrado teorías que cambian la forma de entender el juego, como la importancia del porcentaje de embasados (OBP) para anotar carreras, la necesidad de conectar de línea, a fin de aumentar las probabilidades de que las conexiones de los bateadores se conviertan en hits, el posicionamiento defensivo para disminuir la efectividad de las bolas del bateador contrario y la relación de la rotación de la bola lanzada con la efectividad de los pitchers.

“Esto ha provocado la selección de talentos más efectiva y un nuevo diseño de los lanzamientos a partir de tecnologías como Rapsodo”.

—¿Estudio de contrarios en Cuba?

—Desde 2015 junto a colegas del GIIB estoy en esa tarea. En el caso del Premier 12, primero empezamos por el análisis de nuestros jugadores, sus características para asesorar la preparación.

“Luego hicimos el estudio de contrarios de los tres equipos que iba a enfrentar Cuba en la ronda inicial. Eso lo comenzamos a medida que salieron las nóminas oficiales. Buscamos la información a partir de sistemas que hemos desarrollado”.

Según Ríos, en estos momentos Cuba cuenta con tecnologías implementadas por él, en colaboración con el GIIB, como StrikeZone, utilizada para el registro y análisis lanzamiento a lanzamiento.

La herramienta es ideal para saber la velocidad promedio de los pitchers, el comportamiento de esta durante los juegos, cuáles envíos son más efectivos, zonas fuertes y débiles de los bateadores, entre otros detalles. Te permite anotar lanzamiento a lanzamiento, de manera manual, con la ayuda de una pistola de velocidad.

Se emplean también otros dos sistemas, uno para el posicionamiento defensivo y otro para el scouting de jugadores en ligas menores.

“El estudio de contrarios puede ser mucho mejor, pero se hace”, recalca Alfredo. Está limitado por el acceso a videos de otras ligas, y no todas son públicas, debido a que las estadísticas, a veces, están restringidas o no son suficientes.

“Hay otras posibilidades: puedes ir y llevar una cámara y anotar lanzamientos, ángulos de salida…, pero no se hace. En el mundo entero sí, no cuesta. La mayor parte de los jugadores de Canadá que estuvieron en el Premier 12 jugaron con nosotros en los Panamericanos y en la Can-Am”.

—¿En cambio, los rivales sí conocen a los jugadores cubanos?

—Que conozcan a nuestros peloteros no es un problema. El equipo más fácil de estudiar hoy es el de Estados Unidos. Hay mucha información pública en bases de datos como baseball savant, famgraphs, brooks baseball, baseball reference. Hoy todos están escaneados: desde Gerrit Cole a Frederich Cepeda, pero hace falta todavía la capacidad de las organizaciones para analizarla y lograr que el atleta tire el lanzamiento donde es, de perfeccionarlo, de optimizar su swing.

“Es de mayor importancia el desarrollo de nuestros jugadores que el estudio de contrarios. Urge más que los lanzadores cubanos estén cerca de las 95 millas, tengan mejor repertorio, y tiren envíos rompientes, rápidos, que se muevan al final, con cambios ajustados a las tendencias actuales.

“Lo mismo pasa con nuestros bateadores. Son los que más rollings conectan en eventos internacionales, el porcentaje se mantiene sobre 50. No evolucionamos, deberían batear más líneas, conexiones de aire.

“A ello se suma que, debido al éxodo de peloteros, no tenemos los principales talentos y de las categorías inferiores no están llegando”.

A partir del 2015, hubo una revolución en el béisbol. Ahora existen mejores medios. Los envíos actuales son más rápidos, tienden a moverse en la parte final y el bateador proyecta la bola, pero no la ve. A su vez, los lanzamientos rotan más y resultan muy difíciles de descifrar.